عبد المهدي يشدد علي تأمين الحدود مع سوريا ويطلع علي الخطط الامنية للزيارة الاربعينية

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي انه 'عقد اجتماعا بالقيادات الامنية والعسكرية استمع من خلاله الي عرض مفصّل عن الخطط الامنية لزيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، اضافة الي الاوضاع الامنية وتأمين الحدود العراقية السورية'.

وأكد عبد المهدي، ان 'الاعمال البطولية التي قامت بها القوات المسلحة في حربها ضد عصابات داعش الارهابية تمثل دروسا كبيرة ومنهجا سيُدرس في الاكاديميات العسكرية ونحن نفتخر بما حققتموه'.

وشدد علي 'أهمية استمرار الجهود والحيطة والحذر والاستمرار بتتبع الخلايا الارهابية وتأمين الحدود باعتبار ان ساحة الارهاب مع سوريا مشتركة بالنسبة للعدو وعلينا تأمين حدودنا بشكل كامل'.

انتهي ع ص**س.ر

