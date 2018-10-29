تحالف الفتح: العامري مصر علي ترشيح الفياض للداخلية

بغداد/29 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- كشف نائب عن كتلة الفتح، الاحد، ان رئيسها هادي العامري هو من اصر علي ترشيح فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية.

وقال مهدي تقي في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) ان 'العامري هو المصر علي تسنم الفياض لمهام وزارة الداخلية'، مشيرا الي ان 'النية انعقدت لترشيح مجموعة من نواب كتلة بدر لتسنم مهام وزارة الداخلية، الا ان هادي العامري رفض ترشيح أي نائب لتولي مهام الوزارة'.
واضاف ان 'ترشيح الفياض جاء بدافع الخبرة لانه كان يدير جهاز الامن الوطني، ولانه لم يدير أي وزارة من قبل'، لافتا الي ان 'ترشيحه جاء علي ضوء اهمية الوزارة ولانه رجل امني'.
وجدد ائتلاف الفتح ترشيح فالح الفياض لتولي مهام وزارة الداخلية بعدما اعترضت كتلة سائرون علي تسميته في جلسة تشكيل الحكومة التي انعقدت الاسبوع الماضي، مما ادي الي تأجيل التصويت علي الوزارات الامنية للجلسة المقبلة.
فيما جددت كتلة سائرون،أمس الاحد ، رفضها ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، مؤكدة انها تأمل ترشيح شخصية مستقلة لتولي مهام الوزارة.
وذكر النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي لوكالة (الفرات نيوز) 'ليس لدينا فيتو تجاه شخص فالح الفياض، انما مطالبتنا جاءت لكي يتسلم مهام وزارة الداخلية شخصية مستقلة وفق آلية التكنوقراط، بعيدا عن التحزب وينظر الي العراق بنظرة واحدة'.
واضاف ان 'هدفنا ابقاء وزارتي الدفاع والداخلية مستقلتين بعيدتين كل البعد عن التحزبات'.
واشار الزيادي الي ان 'فالح الفياض من الشخصيات المهمة والتي تهتم بوحدة العراق، الا اننا نأمل بتقديم وزراء مستقلين للحقب الامنية عن طريق التوافق السياسي، واننا لا نريد ان يدخل الفياض الي الجلسة ولا يحظي بالموافقة ، وهذا يعد امرا صعبا علي شخصية معروفة وقيادية مثله'.
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاسبوع الماضي علي 14 وزيرا ضمن الكابينة الوزارية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي ، في حين تم تأجيل التصويت علي 8 وزارات من بينها وزارة الداخلية .
انتهي ع ص**س.ر



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تحالف الفتح: العامري مصر علي ترشيح الفياض للداخلية

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