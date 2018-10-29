عادل عبد المهدي لوزيرة الدفاع الإيطالية: الحرب علي داعش تبقي أولوية لدي العراق

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، ان 'اليزابيتا ترينتا هنأت رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وتسلمه مهامه في رئاسة مجلس الوزراء' مؤكدة وقوف ايطاليا الي 'جانب الحكومة العراقية في مواجهتها للتحديات والمسؤوليات الكبيرة التي عاتقها'.

وأشارت ترينتا الي 'اهتمام ايطاليا بالحرب ضد داعش لأنها تمثل تهديدا للعراق أولا وللاوربيين والعالم ثانيا'.

ولفتت الي 'قلق بلادها من استمرار شبكات تمويل الارهاب وثقافة التطرف مع الاصرار علي دعم العراق خصوصا في تدريب القوات المسلحة والامنية عادةً ذلك جزءا من التزام ايطاليا تجاه الأمن في العراق والعالم أجمع'.

من جانبه رحب رئيس الوزراء العراقي 'بالوزيرة الضيف والوفد المرافق لها مشيدا بالعلاقات التأريخية الطيبة التي تجمع البلدين'.

وأشار عبد المهدي الي ان 'الديمقراطية في العراق تنمو وتتطور وتنضج منوها بالتداول السلمي للسلطة الذي حرم منه البلد لعقود طويلة'.

وأكد، ان 'البلد حقق انتصارات كبيرة في حربه علي القاعدة ثم داعش لكنه ما زال يخوض حربا شرسة ضد بقايا الارهاب السرطانية' داعيا 'الدول الصديقة الي مساندة العراق في حربه ضد الارهاب وفي دعم اقتصاده لأنه لا يدافع عن أمن مواطنيه فقط انما عن أمن العالم بأسره'.

وشدد عبدالمهدي علي ان 'هذه الحرب تبقي أولوية لدي الحكومة العراقية وانه لا يمكن عزلها عن أولويات التنمية والديمقراطية وحقوق المواطنين'.

وأشاد عبدالمهدي بالدور التأريخي الذي لعبته فتوي المرجعية الرشيدة في تعبئة الشعب لمساندة القوات المسلحة قائلا 'ان المساندة التي حصلت عليها القوات المسلحة من الحشد الشعبي والبيشمركة والقوات الشعبية الاخري هي التي مكنت قواتنا المسلحة من الحصول علي الفرصة لاعادة البناء والهيكلة والتعبئة في الحرب ضد داعش وان جميع القوات العراقية هي تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة'.

انتهي ع ص**س.ر

