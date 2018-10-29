زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب لرستان

خرم اباد/ 29 تشرين الاول/ اكتوبر- ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات علي مقياس ريختر فجراليوم الاثنين منطقة 'زاغه' الواقعة في محافظة لرستان (غرب) .

وقالت مؤسسة الجيئوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة الثانية و 55 دقيقة و43 ثانية فجرا.
ولم ترد بعد اي تقارير عن حجم الخسائر او الاضرار المحتملة.
انتهي**س,ر



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زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب لرستان

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