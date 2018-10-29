زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب لرستان

وقالت مؤسسة الجيئوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة الثانية و 55 دقيقة و43 ثانية فجرا.

ولم ترد بعد اي تقارير عن حجم الخسائر او الاضرار المحتملة.

انتهي**س,ر

