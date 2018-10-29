زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب لرستان

خرم اباد/ 29 تشرين الاول/ اكتوبر- ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات علي مقياس ريختر فجراليوم الاثنين منطقة 'زاغه' الواقعة في محافظة لرستان (غرب) .
وقالت مؤسسة الجيئوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع عند الساعة الثانية و 55 دقيقة و43 ثانية فجرا. ولم ترد بعد اي تقارير عن حجم الخسائر او الاضرار المحتملة. انتهي**س,ر
اجتماعي
زلزال
لرستان
خرم اباد
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.