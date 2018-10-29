أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

بغداد/29 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد الاب مالخاز سونغيو لاشفيلي احد قساوسة جورجيا، والذي يزور كربلاء المقدسة، ان العدالة والسلام انتصرتا بتضحية الرجل العظيم الامام الحسين (عليه السلام).

وقال الاب مالخاز سونغيو لاشفيلي في بيان صادر عن العتبة الحسينة المقدسة، انه' علي قناعة مطلقة ان 'ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجيل هو الامام الحسين (عليه السلام)'.
وأضاف، 'لقد حضرت الي كربلاء لتقبيل التراب المقدس'، لافتا 'لقد صليت للناس جميعا لأني وجدت المكان ملهما ومشجعا لي'.
وفي ذات السياق قال رئيس احد الكنائس في ولاية اريغون بالولايات المتحدة الامريكية جان شاك ان 'زيارة الاربعين تمثل اكبر تجمع يمثل الانسانية في العالم'.
ولفت شاك، الي ان 'زوار الاربعين ورغم كثرة اعدادهم وتعدد جنسياتهم وقومياتهم لم يتحدثوا بطائفية وعنصرية، بل كان الالم علي الفاجعة ومبادئ الانسانية تجمعهم'.
وأكد 'اشعر بالسعادة لهذه الزيارة وانا ازور هذا الامام العظيم وهي اول زيارة لي الي العراق'.
وأوضح، 'اثناء توثيقنا للمقابلات في الشارع كان الكثير من الزائرين يلتقطون الصور معنا ويرحبون بنا, واخبرونا كم هم سعداء'، مشيرا 'ان زيارة الاربعين اكبر سلام تشهده الارض بشكل سنوي في العراق'.
واعرب شاك، عن 'امله في ان تلاحظ وسائل الاعلام الامريكية هذه الزيارة وتنقل الصورة الحقيقية لهذا الحدث العالمي'.
وشدد علي ان 'هذه الملايين من البشر التي تزور كربلاء خلال ايام معدودة، تمثل علامات امل لمن يعملون للحقيقة والعدالة في مواجهة الظلم والاستبداد'.
وأشار الي ان 'اجمل ما وجدته هو ان جميع الزائرين لا يدعون الحسين فقط لأنفسهم ولكن للعالم فهؤلاء هم من يمثلون الكرامة والانسانية الحقيقية'.
انتهي ع ص**س.ر



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العراق

القس الجورجي

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أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

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