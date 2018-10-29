مجلس الامن العراقي يناقش الخطط الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المھدي في بيان إن 'رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المھدي ترأس اليوم الاحد اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني'، موضحاً أن المجلس 'ناقش المجلس الخطط الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، وتأمينھا وانسيابية دخول وعودة الزوار'.

وأضاف البيان، أن 'المجلس ناقش الترتيبات التكميلية لتبادل الرسائل بين العراق والناتو وتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية ومستشارية الامن الوطني ورئاسة اركان الجيش وجھاز المخابرات الوطني وجھاز الامن الوطني لبحث الموضوع من الجوانب القانونية والادارية بما يضمن انسيابية الامور بالصورة الصحيحة، وتنجز اللجنة مھامھا خلال 14 يوما'.

انتهي ع ص**س.ر

