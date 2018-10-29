مجلس الامن العراقي يناقش الخطط الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين

بغداد/29 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- ناقش المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي، الاحد، الخطط الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (ع) وتأمينھا وانسيابية دخول وعودة الزوار والترتيبات التكميلية لتبادل الرسائل بين العراق والناتو.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المھدي في بيان إن 'رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المھدي ترأس اليوم الاحد اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني'، موضحاً أن المجلس 'ناقش المجلس الخطط الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، وتأمينھا وانسيابية دخول وعودة الزوار'.
وأضاف البيان، أن 'المجلس ناقش الترتيبات التكميلية لتبادل الرسائل بين العراق والناتو وتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارة الداخلية ومستشارية الامن الوطني ورئاسة اركان الجيش وجھاز المخابرات الوطني وجھاز الامن الوطني لبحث الموضوع من الجوانب القانونية والادارية بما يضمن انسيابية الامور بالصورة الصحيحة، وتنجز اللجنة مھامھا خلال 14 يوما'.
انتهي ع ص**س.ر



برچسب ها

سياسي

العراق

مجلس الامن الوطني

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مجلس الامن العراقي يناقش الخطط الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين

معظم المشاهدات

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

أحد قساوسة جورجيا: ذبيح الفرات الذي ذكر في الانجل هو الامام الحسين (عليه السلام)

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

النائب الاول لرئیس الجمهوریة الایرانی:

یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

لِماذا هَذهِ الهَجْمَة التَّطبيعيّة المُهينَة مِن ثَلاثِ دُوَلٍ خَليجيّةٍ نَحْوَ الحُكومةِ الإسرائيليّة

ظريف: العنف السعودي والصهيوني مرده الدعم الاميركي

ظريف: العنف السعودي والصهيوني مرده الدعم الاميركي

أحدث الأخبار

مقتل `خاشقجي` حدثا بغيضا ومقيتا في السياسة الدولية

رئيس مركز الدراسات الإيرانية في جامعة يونن الصينية؛

مقتل 'خاشقجي' حدثا بغيضا ومقيتا في السياسة الدولية

قتل جمال خاشقجي طليعة سقوط النظام السعودي

عالم مسلم هندي:

قتل جمال خاشقجي طليعة سقوط النظام السعودي

ايران تشارك في مهرجان هانوي الدولي للأفلام

ايران تشارك في مهرجان هانوي الدولي للأفلام

عاصفه تتسبب بنقل 120شخصاً الي المستشفي

في محافظة سيستان وبلوجستان

عاصفه تتسبب بنقل 120شخصاً الي المستشفي

وفد اسرائيلي زار البحرين بداية التسعينيات

وزير الخارجية البحرينيّ:

وفد اسرائيلي زار البحرين بداية التسعينيات

موضوعات مرتبط