ظريف: العنف السعودي والصهيوني مرده الدعم الاميركي

واضاف الوزير محمد جواد ظريف اليوم الاحد في حديث لشبكة 'سي بي اس نيوز' الاخبارية ان 'القرارات التي اتخذت في المنطقة كانت خاطئة وهذا ليس بجديد. فتقديم الدعم لصدام حسين ومن بعده القاعدة وطالبان وداعش يأتي في هذا المضمار'.

وردا علي سؤال مراسل الشبكة عما اذا كان وزير الخارجية يقصد السعودية قال ظريف، ان السعوديين قاموا بهذه الافعال بدعم من اميركا.

وفي معرض اجابته علي سؤال اخر فيما اذا كان قصده ان السعودية حليفة غير جيدة لاميركا وان ايران كان ممكن ان تكون بديلا افضل منها لها قال وزير الخارجية 'لا ، لا اقصد ذلك فانا اقول ان اختيارات اميركا في المنطقة لم تكن صحيحة وانها سببت كارثة لمنطقتنا'.

واضاف 'رغم ان صدام كان عدونا لكننا كنا علي يقين ان الغزو (الاميركي) للعراق كان خيارا خاطئا. ورغم ان طالبان كانت عدونا لكننا كنا نعرف ان الهجوم (الاميركي) عليها كان خاطئا. نحن كنا نعرف ان العدوان علي اليمن وقصفه (من قبل التحالف السعودي) كان خيارا خاطئا'.

واكد الوزير ظريف بالقول 'لكنه يبدو ان اميركا مصرة علي ان تكون في الجانب المخطئ سواء في موضوع اليمن او سجن رئيس للوزراء او في الحادث المؤسف الذي وقع اخيرا في اسطنبول'.

وردا علي سؤال فيما اذا كان الدعم الاميركي وراء قيام السعودية وبالتحديد محمد بن سلمان بارتكاب مثل هذه الافعال قال وزير الخارجية 'انا اعتقد ان الدعم المطلق الذي تقدمه اميركا للسعودية واسرائيل هو الذي سمح لهم باقتراف مثل هذه القساوات والتي لم تكن تحدث لولا دعمها لهما'.

وستقوم الشبكة الاخبارية ببث اجزاء اخري من الحوار في وقت اخر.

انتهي**س.ر

