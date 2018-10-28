مسؤولة اممية: خمس دول كانت اكبر ضحايا الإرهاب في 2017

طهران/28 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلنت 'ماريا دوتسنكو' مديرة مركز المعلومات التابع للأمم المتحدة في طهران ان الارهاب حصد ثلاثة ارباع من اجمالي ضحاياه في العام 2017 في خمسة من بلدان وهي أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا .

وعقد مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة دعم ضحايا الإرهاب وكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة العلامة الطباطبائي إجتماع حول فاعلية الأمم المتحدة في دعم ضحايا الإرهاب.
وشاركت في هذا الإجتماع مديرة مركز المعلومات التابع للأمم المتحدة 'ماريا دوتسنكو' والسفير الباكستاني في طهران 'رفعت مسعود' الي جانب القائم بأعمال السفارة الافغانية 'نادر بجوهش' ورئيس مركز الجمعيات التابعة لمؤسسة الشهيد 'إسلام كريمي' وعدد من أسر الشهداء وطلاب وأساتذة الجامعات.
و أشارت دوتسنكو الي مبادرات إيران لتعزيز السلام والصداقة بما فيها حوار الحضارات الذي حظي بترحيب بالغ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وقالت ان الأمم المتحدة اطلقت تسمية عام حوار الحضارات علي العام 2001.
وفي سياق متصل، أشار الأستاذ الجامعي 'قاسم زماني' من كلية القانون والعلوم السياسية وأستاذ الحقوق الدولية في جامعة العلامة الطباطبائي وأستاذ الحقوق الدولية، انه يوجد في إيران 17 ألف ضحية للإرهاب.
وفي جانب آخر، قال عضو جمعية القانون الدولي الإيرانية 'مرتضي قهرماني منامن'، ان منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية ومهمة كبري في دعم المجتمعات البشرية أمام أي نوع من التطاول علي كرامتها الإنسانية مؤكدا ان الإرهاب الحديث وعبر إستخدام الآليات والأساليب الحربية ضد الإنسانية ومايخلفه من ضحايا، يعد جريمة دولية وتهديدا للسلام والأمن الدوليين.
إنتهي**أ م د**س.ر



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الأمم المتحدة

الإرهاب

رفعت مسعود

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مسؤولة اممية: خمس دول كانت اكبر ضحايا الإرهاب في 2017

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