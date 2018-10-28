بهدف مناقشة عودة زوار الاربعین؛

لقاء یجمع محافظ خوزستان بمسؤول عراقی فی حدود شلمجة

ابادان / 28 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – التقي محافظ خوزستان 'غلامرضا شریعتی' الیوم الاحد بمبعوث من جانب الحكومة العراقیة الي منطقة شلمجة الحدودیة (جنوب غرب)، لاستعراض آلیات عودة زوار اربعینیة الامام الحسین (علیه السلام) الي البلاد.

واشاد محافظ خوزستان فی هذا اللقاء بحسن الضیافة وحفاوة الترحیب والاستقبال من جانب المسؤولین العراقیین تجاه الزوار؛ مؤكدا ان زیارة الاربعین الحسینیة (ع) انموذج بارز للمحبة والاخوة القائمة بین البلدین.
ونوّه شریعتی الي المساحات المشتركة الكثیرة بین ایران والعراق بما فیها زیارة الاربعین، ودورها فی النهوض بمستوي التعاون الثنائی وتعزیز العلاقات الودّیة بین طهران وبغداد.
واكد المسؤول الایرانی انه منذ انطلاق مسیرة الزوار عبر منفذی شلمجة وجذابة (جنوب غرب) نحو الاراضی العراقیة، لم تحدث ای مشكلة فی انسیابیة عبور هؤلاء الزوار لدي المعابر الحدودیة المخصصة؛ مردفا ان ذلك یجسد مدي التعاون الممیز بین البلدین فی هذا الخصوص.
من جانبه، قال مبعوث الحكومة العراقیة (سید سعد) الي معبر شلمجة، ان بلاده وضعت خططا وبرامج خاصة لغرض تیسیر ظروف عودة الزوار عن طریق البصرة ومعبر شلمجة.
واضاف سعد ان الحكومة العراقیة وفی سیاق خدمة الزوار الایرانیین، زادت فی عدد القطارات المتجهة من كربلاء المقدسة نحو البصرة، كما خصصت حافلات نقل الركاب مجانا داخل البلاد لهذا الغرض.
واكد المبعوث العراقی، ان التعاون الثنائی الوثیق بین القوات العراقیة مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اسهم فی تعزیز الامن علي صعید الخطوط الحدودیة المشتركة بین البلدین.
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لقاء یجمع محافظ خوزستان بمسؤول عراقی فی حدود شلمجة

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