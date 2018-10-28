الجيش الايراني يقيم مستشفيين ميدانيين في معبر مهران الحدودي

ايلام / 28 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني 'العميد كيومرث حيدري' عن اقامة مستشفيين ميدانيين في معبر مهران الحدودي مع العراق (غرب)، بهدف خدمة زوار اربعينية استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

وعلي هامش زيارته اليوم الاحد للمناطق الحدودية في مهران، قال العميد حيدري لمراسل 'ارنا'، ان المروحيات التابعة للجيش الايراني، الي جانب المروحيات الطبية والاغاثية متواجدة في المنطقة، من اجل توفير الخدمات اللازمة لزوار الاربعين.
ولفت القائد العسكري الايراني الي ان القوة البرية للجيش خصّصت سيارات لنقل هؤلاء الزوار، ولاتوجد اية مشكلة في هذا الخصوص.
وفي معرض الاشارة الي الوضع الامني داخل المناطق الحدودية، اكد العميد حيدري ان القوة البرية للجيش الايراني متواجدة علي الدوام في المناطق الحدودية وخلف الحدود وتعمل الي جانب قوات الامن الداخلي علي توفير الامان وحماية زوار الاربعين.
وتشير الاحصائيات ذات الصلة، الي ان مليونا و200 الف زائر غادروا حتي الان البلاد عبر حدود مهران للمشاركة في مراسم الاربعين الحسينية (ع) داخل العراق.
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الجيش الايراني يقيم مستشفيين ميدانيين في معبر مهران الحدودي

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