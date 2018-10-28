مصدر مسؤول:كربلاء تستضيف أكثر من 10ملايين زائر للمشاركة في مراسم الأربعين

وقال الميالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة كربلاء المقدسة سجلت لغاية الان دخول أكثر من 10 ملايين زائر عراقي واجنبي للمشاركة في احياء مناسبة اربعينية اٌلإمام الحسين”، مبينا أن “أكثر من 1.6 مليون زائر اجنبي دخلوا الي كربلاء من المنافذ الحدودية ومطار النجف”.

وأضاف الميالي، أن “هذه الاعداد تفوق باضعاف القدرة الاستيعابية لمحافظة كربلاء المقدسة والتي تبلغ 1.2 مليون زائر”، مشيرا إلي أن “هذه الاعداد ستؤثر علي الخدمات وشبكة الطرقات والمياه والمجاري”.

وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية أعلنت، امس السبت، عن قيام طائرات الشركة بنقل نحو 30 الف زائر إلي مطارات البلاد خلال الايام الخمسة الماضية.

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