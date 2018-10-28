مصدر مسؤول:كربلاء تستضيف أكثر من 10ملايين زائر للمشاركة في مراسم الأربعين

بغداد/ 28 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا- أعلن مساعد محافظ مدينة كربلاء 'علي الميالي' عن وصول أكثر من 10 ملايين زائرلكربلاء المقدسة لأداء مراسم أربعين الإمام الحسين(ع)فيما أكد دخول اكثر من 1.6 مليون زائر اجنبي لغاية الان.

وقال الميالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظة كربلاء المقدسة سجلت لغاية الان دخول أكثر من 10 ملايين زائر عراقي واجنبي للمشاركة في احياء مناسبة اربعينية اٌلإمام الحسين”، مبينا أن “أكثر من 1.6 مليون زائر اجنبي دخلوا الي كربلاء من المنافذ الحدودية ومطار النجف”.
وأضاف الميالي، أن “هذه الاعداد تفوق باضعاف القدرة الاستيعابية لمحافظة كربلاء المقدسة والتي تبلغ 1.2 مليون زائر”، مشيرا إلي أن “هذه الاعداد ستؤثر علي الخدمات وشبكة الطرقات والمياه والمجاري”.
وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية أعلنت، امس السبت، عن قيام طائرات الشركة بنقل نحو 30 الف زائر إلي مطارات البلاد خلال الايام الخمسة الماضية.
انتهي**ح ح**س.ر



برچسب ها

اجتماعي

أربعيين

العراق

علي الميالي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مصدر مسؤول:كربلاء تستضيف أكثر من 10ملايين زائر للمشاركة في مراسم الأربعين

معظم المشاهدات

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

أحدث الأخبار

موسم حصاد الشاي الأحمر في خوزستان

موسم حصاد الشاي الأحمر في خوزستان

موسم حصاد الشاي الأحمر في خوزستان

موسم حصاد الشاي الأحمر في خوزستان

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

وزير العدل الأفغاني يلتقي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية

وزير العدل الأفغاني يلتقي مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية

موضوعات مرتبط