إيران تحرز لقب بطولة كأس العالم للووشو لأول مرة

طهران/28 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أحرز المنتخب الوطني الإيراني للووشو لقب بطولة العالم لأول مرة في فرع السانشو بعد أن حصد سبع ذهبيات وفضية.

واختتمت أعمالها مساء اليوم الأحد، هذه الدورة من بطولة كأس العالم لمنافسات السانشو بعد أن بدأت في مدينة هانغشو الصينية صباح أمس السبت.
وتتكون البعثة الرياضية الإيرانية الي هذه الدورة من المسابقات من خمسة رياضيين وثلاث رياضيات.
وخلال منافسات مساء اليوم، تمكن الرياضي الإيراني 'يوسف صبري' في الوزن تحت 75 كلغم من هزيمة نظيره 'في لونغ كاي' من ماكاو ليحوز علي ذهبية هذه المنافسات وكان قد فاز هذا الرياضي الإيراني في وقت سابق علي نظيره اللبناني 'غابريل الاي بو'.
وهزم 'معين تقوي' خلال المنافسة الأخيرة للوزن تحت 85 كلغم، 'وادزيم لوريخ' من بيلاروسيا الحائز علي لقب وصافة العالم لكي يحوز علي ذهبية هذه الدورة من المنافسات. وكان قد هزم تقوي قبل هذا نظيره الفرنسي 'بيير روير'.
كما تمكن العضو الآخر من البعثة الإيرانية 'حميدرضا قلي بور' في الوزن فوق 90 كلغم من الفوز علي نظيره المصري 'عبد السالم' ليتقلد الفضية.
وفي نهاية المطاف تمكن المنتخب الإيراني الوطني للووشو من الحيازة علي لقب بطولة العالم بعد حصاد سبع ميداليات ذهبية وفضية واحدة.
علما بأن الصين أحرزت لقب البطولة فيما وقفت روسيا علي المركز الثالث لهذه المنافسات.
تجدر الإشارة الي أن الصين تمكنت من الحيازة علي لقب البطولة خلال الدورات الثماني السابقة من هذه المنافسات علي التوالي.
إنتهي**أ م د**س.ر



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السانشو

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إيران تحرز لقب بطولة كأس العالم للووشو لأول مرة

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