رئيس مؤسسة السجون في ايران : 92 بالمئة من السجناء الاجانب هم من الجنسية الافغانية

وفي لقائه اليوم الاحد وزير العدل الافغاني 'عبد البصير انور'، اوضح جهانغير قائلا ان السجناء الاجانب يشكلون 2,5 بالمئة من اجمالي نزلاء السجون في ايران؛ مضيفا ان 92 بالمئة من هذا العدد يختص بالسجناء الافغان.

واشار رئيس مؤسسة السجون الايرانية ايضا الي ان النساء يشكلن 3 بالمئة فقط من اجمالي السجناء الاجانب لدي السجون الايرانية؛ مبينا ان هؤلاء السجناء يقضون فترة ادانتهم في 27 محافظة علي صعيد البلاد؛ بما فيها طهران العاصمة التي تضم في سجونها 23 بالمئة من اجمالي المدانين الاجانب في ايران.

وحول اهم الجرائم المنتسبة الي السجناء الافغان، اشار المسؤول في جهاز القضاء الايراني الي تهريب المخدرات والسرقة وارتكاب الجرائم بحق الاشخاص، وايضا المدانين علي ذمة قضايا مالية.

ودعا رئيس مؤسسة السجون في ايران الحكومة الافغانية الي التعاون بهدف تسوية القضايا المالية للمدانين الافغان في السجون الايرانية.

وتطلع جهانغير الي تراجع الاحصائيات بشأن السجناء من الرعايا الاجانب وذلك في ضوء البرامج والاجراءات المتخذة من قبل المسؤولين في ايران لهذا الغرض.

الي ذلك، اشاد وزير العدل الأفغاني بما تقدمه ايران من خدمات وبرامج تأهيلية الي المدانين لديها من اصحاب الجنسية الافغانية؛ داعيا الي توظيف الخبرات الثنائية لتقليل نسبة الجرائم في كلا البلدين.

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