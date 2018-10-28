منتخب الشباب الإيراني يفوز ببرونزية البطولة الآسيوية لكرة الماء

طهران/28 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- فاز منتخب الشباب الإيراني ببرونزية بطولة آسيا لكرة الماء، بعدما خسر أمام نظيره الياباني.

وأفاد إلاتحاد الايراني للسباحة والغطس وكرة الماء ان البعثة الرياضية الإيرانية الي الدورة السادسة من منافسات بطولة كرة الماء لشباب آسيا التي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند، خسر في مباراته الخامسة مع نظيره الياباني بنتيجة 14-4 واحتل المركز الثالث.
وحقق المنتخب الإيراني ثلاثة انتصارات وتكبد هزيمتين ليحوز علي الميدالية البرونزية لهذه الدورة من منافسات بطولة كرة الماء الآسيوية فيما حاز اليابان علي لقب البطولة بعد تحقيقه خمسة إنتصارات وأحرزت الصين لقب الوصافة بعد أن حققت أربعة إنتصارات وتكبدت هزيمة واحدة.
وتمكن المنتخب الإيراني للشباب من الفوز علي نظيره الكازاخي خلال منافسته الأولي بنتيجة 13-1، كما تمكن خلال منافسته الثانية من هزيمة نظيره الأوزبكي بنتيجة 15-7 فيما خسر أمام الصين خلال مباراته الثالثة بنتيجة 13-1 بينما فاز علي كوريا الجنوبية بنتيجة 20-3.
وشاركت في هذه المسابقات كل من اليابان والصين وكازاخستان وإيران وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وقد احتل المنتخب الأوزبكي والكازاخي والكوري الجنوبي علي المراكز الرابعة حتي السادسة علي التوالي.
وتأهل المنتخب الإيراني الي بطولة العالم لكرة الماء بعد أن حاز علي برونزية البطولة الآسيوية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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منتخب الشباب الإيراني يفوز ببرونزية البطولة الآسيوية لكرة الماء

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