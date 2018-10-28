باحث سياسي روسي: عهد القطب الاحادي انتهي

موسكو/ 28 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا- قال مساعد رئيس معهد لتقديرات وتسوية الخلافات السياسية في روسيا 'الكساندر كوزنتسف' إن عهد القطب الاحادي قد انتهي وعلي الولايات المتحدة أن تتقبل حقيقة أن محاولاتها للعودة إلي الوراء عديمة الجدوي.

وأضاف كوزنتسف في حديث لمراسل إرنا اليوم الاحد 'من الواضح أن الإعلان عن الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان محاولة للحصول علي تنازلات من روسيا والصين'.
وقال إن نتائج محادثات مستشار الأمن القومي الأمريكي 'جون بولتون' مع السلطات الروسية تظهر مدي جدية قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة ولكن وبالرغم من ذلك فان انسحاب اميركا في الاتفاقية لايعيد الزمن إلي الوراء.
واوضح إن الوضع في أوائل التسعينات عندما انهار الاتحاد السوفيتي وكانت أمريكا القوة العظمي الوحيدة في العالم، يختلف تماما عما هو اليوم فهناك اليوم قوي عظمي في العالم لا يمكن تجاهل دورها في المعادلات الدولية.
وأضاف هذا الباحث الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب باتت تعرف علي انها دولة ناكثة للعهد، من حيث انها تنسحب بسهولة من المعاهدات والعقود والمنظمات الدولية.
تجدر الإشارة إلي أن معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدي تم توقيعها في الثامن من ديسمبر(كانون الأول) عام 1987 بين الرئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك 'ميخائيل غورباتشوف' ورئيس الولايات المتحدة 'رونالد ريغان'.
انتهي**ح ح**س.ر



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معاهدة الصواريخ بين أمريكا وسوريا

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باحث سياسي روسي: عهد القطب الاحادي انتهي

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