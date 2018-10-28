رئيس منظمة الدفاع المدني: الأعداء يحاربون إيران اليوم بالإقتصاد

وأضاف العميد جلالي اليوم الأحد في مؤتمره الصحفي، ان سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) اوعز بتأسيس منظمة الدفاع المدني في 30 أكتوبر من العام 2003 وتم تسجيل هذا اليوم يوما وطنيا للدفاع المدني في التقويم الإيراني.

وتابع بالقول، ان مهمة منظمة الدفاع المدني تتمثل اليوم في رصد تهديدات الأعداء حيث تشتمل مهام هذه المنظمة علي معرفة هذه التهديدات والحد منها وتعزيز البني التحتية أمامها.

وأوضح، ان صيانة البلاد أمام التهديدات غير العسكرية للأعداء تعد إحدي مهام منظمة الدفاع المدني قائلا؛ ان تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد بالاعتماد علي القدرات المحلية واستعراض جانب صغير من قدراتنا الصاروخية تجعل العدو لايرتكب ذلك الخطأ الاستراتيجي الذي سبق وارتكبه النظام البعثي البائد في العراق حيال ايران .

إنتهي**أ م د**س.ر

