تخصيص استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في مختلف المجالات الاقتصادية

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال الاجتماع الاول بعنوان 'تحديد الطاقات الاستثمارية والتجارية في مجال توفير غذاء المواشي'، اكد شافعي ضرورة تحسين ظروف العمل والاستقرار الاقتصادي، وامكانية التكهن بشان الوضع الاقتصادي في ايران؛ وبما يستدعي تظافر الجهود من قبل كافة المعنيين في هذا الخصوص.

وتابع قائلا، ان الجمهورية الاسلامية لكونها تتمتع بأحد اكبر الانظمة الاقتصادية في المنطقة، فهي بحاجة الي تطوير جانب الاستثمارات الاجنبية بما يشمل 3 مجالات البني التحتية والصناعات والزراعة.

كما نوّه شافعي الي اهمية تطوير البني التحتية لدي اسطول النقل البري والسككي والجوي في ايران.

واردف قائلا انه علي خلفية طرح مشروع احياء 'طريق الحرير' التحقت 68 دولة من انحاء العالم اليه؛ لكن ايران وفي ضوء مكانتها لدي هذا المشروع فهي مقبلة علي آفاق مستقبلية خاصة للاستثمار في هذا الخصوص.

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