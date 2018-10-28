رئيس غرفة التجارة الايرانية :

تخصيص استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في مختلف المجالات الاقتصادية

طهران / 28 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة في ايران 'غلامحسين شافعي' عن تخصيص استثمارات بقيمة 200 مليار دولار لشتي المشاريع الاقتصادية بما فيها الصناعية والزراعية داخل البلاد.

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال الاجتماع الاول بعنوان 'تحديد الطاقات الاستثمارية والتجارية في مجال توفير غذاء المواشي'، اكد شافعي ضرورة تحسين ظروف العمل والاستقرار الاقتصادي، وامكانية التكهن بشان الوضع الاقتصادي في ايران؛ وبما يستدعي تظافر الجهود من قبل كافة المعنيين في هذا الخصوص.
وتابع قائلا، ان الجمهورية الاسلامية لكونها تتمتع بأحد اكبر الانظمة الاقتصادية في المنطقة، فهي بحاجة الي تطوير جانب الاستثمارات الاجنبية بما يشمل 3 مجالات البني التحتية والصناعات والزراعة.
كما نوّه شافعي الي اهمية تطوير البني التحتية لدي اسطول النقل البري والسككي والجوي في ايران.
واردف قائلا انه علي خلفية طرح مشروع احياء 'طريق الحرير' التحقت 68 دولة من انحاء العالم اليه؛ لكن ايران وفي ضوء مكانتها لدي هذا المشروع فهي مقبلة علي آفاق مستقبلية خاصة للاستثمار في هذا الخصوص.
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اقتصاد

غرفة التجارة الايرانية

استثمارات

غذاء المواشي

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تخصيص استثمارات بقيمة 200 مليار دولار في مختلف المجالات الاقتصادية

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