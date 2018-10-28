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الرياضة التقليدية تلتحق بالاتحاد الدولي للرياضات القتالية

طهران/ 28 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا- أعلن مستشار الاتحاد الدولي للرياضة التقليدية والمصارعة البهلوانية (IZSF) 'امير رضا آيروم' عن التحاق هذه الرياضة الي عضوية الاتحاد الدولي للرياضات القتالية.

وقال 'آيروم' السبت، أن الاتحاد الدولي للرياضات القتالية (WOMAU) أقام مهرجانًا في مدينة 'تشانغتشو بيننو' بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 26 إلي 28 أكتوبر(تشرين الأول) بحضور 45 فريقًا؛ حيث وجّه دعوة إلي الهيئة الرئاسية لاتحاد الرياضة التقليدية الإيرانية أيضا.
ولفت مستشار الاتحاد الدولي للرياضة التقليدية الي القول انه 'لحسن الحظ وبسبب السعة العالية والأهلية الوافرة التي تتملكها الرياضة التقليدية تمت الموافقة علي انضمامها ضمن الاتحاد الدولي للرياضات القتالية'؛ مبينا ان هذه الموافقة جاءت خلال اجتماع حضره رئيس الاتحاد الدولي 'جانغ تائه' والأمين العام للاتحاد 'يون جيونغ هون'.
وفي الوقت نفسه، أعلن الأتحاد أن هذا الموضوع القانوني الخاص بها ويجب ان تتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لرياضات القتالية الذي سيعقد خلال العام 2019م.
وأشار 'آيروم' إلي أن أحد الشروط لموافقة الاتحاد هو تسجيل الرياضة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث تم تسجيلها سابقا في اليونسكو.
والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قد اعترفت بالرياضة التقليدية والمصارعة البهلوانية في 16 نوفمبر(تشرين الثاني) 2010 خلال اجتماع منظمة اليونسكو فيكينيا بصفتها التراث المعنوي للبشرية.
علما أن الاتحاد الدولي للرياضة التقليدية والمصارعة البهلوانية تم تأسيسه في العام 2004م وقد اتسع نطاق عمليه اليوم في أكثر من 80 دولة.
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الرياضة التقليدية تلتحق بالاتحاد الدولي للرياضات القتالية

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