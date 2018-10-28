النفط الایرانی یعرض بقیمة 74,85 دولارا فی بورصة الطاقة

طهران / 28 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – شهدت بورصة الطاقة الایرانیة الیوم الاحد عملیة بیع الشحنة الاولي من النفط الخام الایرانی بقیمة 78 دولارا و85 سنتا.

وبدأت عملیة بیع هذا المنتج الاستراتیجی الیوم (الاحد) من خلال عرض ملیون برمیل (یومیا) فی بورصة الطاقة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، لتنتهی الي بیع 8 شحنات تزن كل منها 35 الف طن.
وحاز 4 زبائن فقط علي كافة المتطلبات للمنافسة علي شراء الشحنات النفطیة فی البورصة المحلیة.
وبحسب بیان صادر عن بورصة الطاقة الایرانیة، ینبغی علي الراغبین فی شراء الخام الایرانی تسدید 10 بالمئة من قیمة البضاعة نقدا.
كما اكدت الجهات القائمة علي مشروع بیع الخام فی البورصة (الوطنیة) للطاقة، ان الهدف من تنفیذ هذا المشروع یكمن فی زیادة اسالیب صادرات النفط وتعزیز دور القطاع فی هذا المجال.
وسبق لهذا المشروع ان طُرح لاكثر من مرة خلال الاعوام الماضیة دون ان یدخل حیز التنفیذ؛ لكنه من خلال دعم الحكومة اصبح جاهزا للتنفیذ اعتبارا من الیوم الاحد.
وفی سیاق متصل، قال مساعد وزیر النفط الایرانی 'علي كاردر' لمراسل 'ارنا'، ان الشركات الاجنبیة ایضا بإمكانها المشاركة فی شراء شحنات الخام الایرانی من البورصة.
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النفط الایرانی یعرض بقیمة 74,85 دولارا فی بورصة الطاقة

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