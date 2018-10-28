وفاة 10 زوار إیرانیین فی حوادث سیر داخل العراق

وفاد مراسل 'ارنا' من بغداد، أنه وخلال الأیام الأخیرة انقلبت سیارة كانت تقل زوارا إیرانیین فی طریق عودتهم إلي البصرة (جنوبی العراق) حیث كان انفجار عجلة السیارة سببا فی الحادث مما أدي إلي مقتل ثلاث نساء ورجل واحد؛ بالإضافة إلي ذلك، أصیب 10 زوار آخرین وتم نقلهم إلي المستشفي.

كما وقع حادث انقلاب آخر لحافلة صغیرة كانت تقل زوارا ایرانیین علي طریق الكاظمیة - سامراء بالقرب من مدینة بلد؛ مما أسفر عن إصابة زائر واحد.

وقتل ثلاثة أشخاص واصیب أربعة اخرین فی حادث انقلاب حدث الجمعة الماضیة لسیارة زوار إیرانیین بالقرب من مدینة البصرة، فضلا عن حادث مماثل لثلاث حافلات أخري كانت تنقل زوارا ایرانیین بسبب انزلاق الطرق، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرون تم نقلهم إلي المستشفي.

انتهی**ح ح/ ح ع**

