ميدل إيست آي: هكذا بني محمد بن سلمان شبكة أمنية حوله

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته 'عربي21'، إن قضية خاشقجي كشفت أن إدارة محمد بن سلمان تمتلك حلفاء ووكالات تابعة لها تخولها مواجهة الأزمات وأي اتهامات من قبل المجتمع الدولي. وفي حال تسليط عقوبات دولية علي المملكة العربية السعودية، لن يتأثر نظام ابن سلمان بشكل كبير، كما أنه سيتجه نحو فرض سيطرته الكلية وتضييق الخناق علي المواطنين السعوديين محليا.

وأورد الموقع أن ولي العهد الشاب اعتمد استراتيجية توحيد السلطة، حيث اضطلع بمنصب ولي العهد سنة 2017، فضلا عن أنه استأثر بمنصب وزير الدفاع، ليسمح له ذلك بتشديد قبضته علي الأجهزة العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلي أن المناصب القيادية كانت توزع علي مختلف أفراد العائلة الملكية في السابق.

وأضاف الموقع أن ولي العهد تذرع بإجراء إصلاحات وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية للتخلص من جميع المنافسين، علي غرار الأمير محمد بن نايف الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية. وعمل ابن سلمان علي دمج جهازي الاستخبارات الداخلية ومكافحة الإرهاب لتشكيل مؤسسة جديدة تعرف باسم 'رئاسة أمن الدولة'، التي كانت تتلقي تعليمات بوجوب تقديم تقاريرها إلي محمد بن سلمان بشكل مباشر.

ومن جهته، اعتبر الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، أن خطوات ابن سلمان آنذاك كانت بمثابة 'إصلاح متأخر'، قائلا إن ولي العهد فاز في حربه علي السلطة التي شنها ضد الأمير ابن نايف. وشملت التغييرات التي قادها ولي العهد نقل دائرة التحقيقات العامة، لتصبح بذلك رئاسة أمن الدولة وإداراتها الفرعية التابعة لها خاضعة لسلطة ولي العهد، علما بأنها تهدف بالأساس إلي التجسس الرقمي علي المعارضين.

وأفاد الموقع بأن محمد بن سلمان قام بتغيير العديد من القادة في سلكي الجيش والحرس الملكي منذ تعيينه وليا للعهد سنة 2017. وخلال شهر شباط/ فبراير 2018، عُيّن ذو الـ33 سنة قائدا جديدا للقوات المسلحة في السعودية، فضلا عن القوات الجوية والبحرية، التي تلقت أوامر بتقديم تقاريرها إليه بصفة مباشرة.

ووفقا لوثيقة سرية غير منشورة، أفاد المحلل العسكري نيل بارتريك بأنه من المقرر تعيين 800 موظف جدد في الإدارات التي تخضع لسيطرة محمد بن سلمان بحلول نهاية سنة 2019. ويبدو أن وجود جيل جديد من الضباط الموالين لولي العهد سيعزز وضعه الأمني كثيرا، ما يعني امتلاكه سلطة أكبر علي المؤسسات الأمنية.

وحتي في حال كان الضباط لا يدينون بشكل كامل لمحمد بن سلمان نظير تعيينهم، كما هو الحال مع الحرس الوطني السعودي، فقد تحول سلطة ولي العهد علي الوزارات الحربية والدفاع الوطني دون تشكيلهم أي تهديد. وعلي المدي الطويل، يري بارتريك أن ابن سلمان يسير نحو مزيد من فرض سيطرته علي الأجهزة الأمنية بالمملكة.

وبين الموقع أن محمد بن سلمان عمل علي إقرار تغييرات جذرية لتوسعة المصالح الاقتصادية والتجارية لقطاعي الدفاع والأمن. ونتيجة لذلك، وقع تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية في أيار/ مايو 2017 بصفتها شركة فرعية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي الذي يترأسه ولي العهد محمد بن سلمان.

وللتعامل مع الصفقات الشرائية لوزارتي الدفاع والداخلية، عمل ولي العهد الشاب علي تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية، التي عملت بتوافق تام مع بقية الوزارات تحت سلطة لجنة مشتركة يقودها ابن سلمان بنفسه. وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة السعودية تهدف إلي كبح جماح الفساد عن طريق إحداث هذه الهيئة، فقد تسبب تأسيسها في مزيد من تقليص دور منافسي ابن سلمان المحتملين من العائلة الملكية.

وأوضح الموقع أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ساهمت في تزويد محمد بن سلمان بأصول مالية إضافية، حيث اكتسب القدرة علي تحويل الاستثمارات والمشاريع الممولة من طرف صندوق الاستثمارات العامة إلي وكالات الدفاع والأمن التابعة له. وباستخدام سلطته علي اعتبار أنه رئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، فإنه يمكن لابن سلمان تنقيح أو إلغاء عقود البناء المدنية الضخمة كما يحلو له.

وذكر الموقع أنه لا يمكن اعتبار ممارسات محمد بن سلمان أمرا جديدا كليا، بل إنها مرتبطة بشكل كبير بالتغييرات الداخلية في المجالات الاقتصادية والمؤسسية التي تقودها المملكة العربية السعودية منذ سنوات. وقد ساهمت هذه التغييرات في وضع محمد بن سلمان في المركز تماما ليكون مشرفا علي هذه المؤسسات.

وبغض النظر عن تداعيات قضية مقتل جمال خاشقجي، يتمتع محمد بن سلمان بسلطة نافذة تخول له مقاومة أي محاولة داخلية لتنحيته عن منصبه. وبالنظر إلي مدي تورط الغرب اقتصاديا مع النظام السعودي، فإنه سيتطلب إسقاط ولي العهد وإضعاف موقفه المحلي عقوبات دولية مجحفة للغاية.

وفي الختام، أورد الموقع أنه حتي في فرضت الحكومات الغربية عقوبات قاسية علي السعوديين، فإنها لا تزال مطالبة بالوصول إلي عمق المؤسسات الأمنية والعسكرية السعودية وشلها بشكل كامل، لكي لا تعمل بشكل مماثل للاتجاه الذي حدده ابن سلمان.

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