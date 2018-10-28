فی محادثات هاتفیة مع رئیس الوزراء العراقی؛

جهانغیری: إیران تقف إلي جانب الحكومة والشعب العراقیین لاجتیاز التحدیات

طهران/ 28 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - فی اتصال هاتفی مع رئیس الوزراء العراقی، وصف النائب الأول لرئیس الجمهوریة اسحاق جهانغیری، الدیمقراطیة فی العراق، نموذج لدول المنطقة، قائلا: إیران حكومة وشعبا وقفت وتقف دائما إلي جانب الحكومة والشعب العراقیین لاجتیاز التحدیات.

وقدم اسحاق جهانغیری الیوم (الاحد)، فی الاتصال الهاتفی، التهانی والتبریكات لرئیس الوزراء العراقی عادل عبدالمهدی بمناسبة تعیینه بهذا المنصب، وأضاف أن الحكومة العراقیة الجدیدة حصلت علي ثقة البرلمان، وأنا متأكد من أنه، نظراً لخلفیتك وخبرتك، ستتمكن الحكومة الجدیدة من مواجهة التحدیات الحالیة التی تواجه البلاد.
وثمن النائب الأول لرئیس الجمهوریة، رئیس الوزراء والحكومة العراقیة وشعب العراق لاستضافتهم زوار الإمام الحسین (ع) فی أیام الأربعین، معلنا زیارته لمدینة النجف الأشرف وحضور مراسم مسیرة الأربعین نحو كربلاء.
وتابع النائب الأول لرئیس الجمهوریة، إن أهم دافعی لهذه الرحلة، بالإضافة إلي زیارة العتبات المقدسة للائمة المعصومین (علیهم السلام)، هو تقدیم الشكر والاشادة لحسن استضافة الزوار من قبل الحكومة والشعب العراقیین.
ووصف جهانغیری، العلاقات بین طهران وبغداد متنامیة فی جمیع المجالات، وأشار إلي إن زیادة رحلات الزوار بین البلدین، تحمل هذه الرسالة لمسؤولی البلدین وهی أن العلاقات بین البلدین یجب تطویرها أكثر فاكثر.
وتمني أیضا النجاح والازدهار للشعب العراقی والحكومة العراقیة، معربا عن أمله بأن مع تشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة وتبادل الوفود والمفاوضات الثنائیة، بتحدید بعض العقبات التی تواجه تطویر العلاقات بین البلدین وحلها.
بدوره تمني رئیس الوزراء العراقی فی المحادثات الهاتفیة، قبول الزیارة من جمیع ابناء الشعب الإیرانی منوها الي التقاریر الواصلة الیه بخصوص تحقق النظام والأمن فی مراسم زیارة الأربعین هذا العام، وقال: وفقا لتقریر غرفة المراقبة والاشراف علي مراسم الأربعین فان أكثر من 1.5 ملیون زائر إیرانی وفدوا إلي العراق حتي الان ، وإن الأعمال تسیر بنظم لخدمة الضیوف والزوار.
وأضاف عبد المهدی: الیوم، نشهد الدیمقراطیة والتبادل السلمی للسلطة فی العراق، ورغم كل المشاكل، فإن الحكومة السابقة ستسلم السلطة للحكومة الجدیدة سلمیاً.
وتابع: إن جهود الحكومة العراقیة السابقة والجدیدة، كانت لتعزیز النقاط الإیجابیة وإضفاء المزید علي الإنجازات السابقة، وجهودنا هی استخدام إمكاناتنا وطاقتنا الكاملة للتغلب علي المشاكل ووضع العراق علي مسار الأعمار والبناء، والانخراط بشكل بناء، وبناء علاقات حسن الجوار مع جیراننا.
ووصف رئیس الوزراء العراقی، العلاقات بین طهران وبغداد بالخاصة والفریدة من نوعها وقال: هذه العلاقات لیست فقط بسبب الحدود الطویلة بین البلدین، بل بسبب العلاقات الأخویة والإیمان والأیدیولوجیة التی تجلب منافع عظیمة للبلدین.
وصرح عبد المهدی: نحن نعتمد علي العلاقات البناءة ونحاول إحراز تقدم مشترك، لأن التقدم الإیرانی فی تقدم العراق وتقدم العراق هو تقدم إیران.
وأضاف رئیس الوزراء العراقی: إذا كانت هناك أیة مشاكل، فإن هذه المشاكل ذات أهمیة ثانویة وتركیزنا الأساسی هو علي أرضیة مشتركة حتي نتمكن من حل المشاكل المقبلة.
وأعتبر رئیس الوزراء العراقی، الاجتماعات المباشرة والثنائیة بین المسؤولین فی البلدین، بأنها خطوة مهمة فی توسیع العلاقات بین البلدین، وقال: یمكن أن تلعب هذه الاجتماعات دورا بناء فی توسیع العلاقات وتعزیز مستوي التعاون الدفاعی والإقلیمی بین البلدین.
وناشد عبد المهدی، جهانغیری بابلاغ تحیاته إلي قائد الثورة الإسلامیة ورئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، متمنیا الخیر والنجاح والأمن للشعب الإیرانی.
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جهانغیری: إیران تقف إلي جانب الحكومة والشعب العراقیین لاجتیاز التحدیات

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