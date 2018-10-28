اقامة الملتقي الدولي للجمعية الاسبانيه للدراسات الايرانية في طهران

ويستغرق الملتقي يومين وسيلقي 13 من المشاركين مداخلات تتضمن وجهات نظرهم بهذا الشان.

ويهدف الملتقي الي تنظيم وتوجيه النشاطات وارساء علاقة وطيدة بين الباحثين في الشوون الايرانية.

ويشارك في هذا الملتقي السفير الاسباني في ايران ورئيس جمعية الدراسات الايرانية في اسبانيا وامينها ورئيس جامعة طهران ورئيس موسسة الثقافة والعلاقات الاسلامية فضلا عن عدد آخر من العلماء.

واعلن مدير دائرة الرئاسة والعلاقات العامة في جامعة طهران عن اقامة معرضين علي هامش هذا الملتقي وقال ان احد هذين المعرضين سيقام في صالة دراسات ايران في المكتبة المركزية وسيتضمن الاعمال المرموقة في مجال الدراسات الايرانيه كما سيقام المعرض الثاني بالتعاون مع موسسة سحاب لعلم الخرائط والجغرافيا حيث سيعرض فيه الخرائط التاريخية بشان ايران.

انتهي**2018 ** 1718

