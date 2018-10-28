الدفاع المدني يجب أن يكون علميا وجادا وشاملا في مواجهة الهجوم المعادي

واشار قائد الثورة سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي لدي استقباله اليوم الاحد رئيس ومسؤولي مؤسسة الدفاع المدني، الي الاهمية المتزايدة للدفاع المدني في مواجهة التهديدات المتجددة للاعداء مؤكدا ان الدفاع المدني يجب ان يكون واعيا وجادا بالكامل في مواجهة الاساليب المعقدة للهجوم المعادي، وان يتصرف بطريقة علمية ودقيقة وحديثة وشاملة ويتصدي لاي نفوذ واختراق.

وشدد سماحته علي ضرورة اهتمام المسؤولين في كاقة القطاعات باهمية الدفاع المدني وقال انه ان لم يتلمس مدراء البلاد اهمية هذه القضية وان لم يتطور الدفاع المدني بشكل ملائم، فان البلاد ستكون عرضة لتهديدات لا يمكن تعويض بعضها، لذلك يتعين علي مسؤولي القطاعات المختلفة في البلاد أكانت عسكرية ام مدنية، التعاون الكامل واللازم مع الدفاع المدني.

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