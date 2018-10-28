قائد الثورة:

الدفاع المدني يجب أن يكون علميا وجادا وشاملا في مواجهة الهجوم المعادي

طهران/28 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا – اكد قائد الثورة الاسلامية ان الدفاع المدني يجب أن يتسم بالوعي والجدية التامين في مواجهة الأساليب المعقدة لهجوم الاعداء وان يعمل بصورة علمية ودقيقة وحديثة وشاملة ويتصدي لاي توغل واختراق.

واشار قائد الثورة سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي لدي استقباله اليوم الاحد رئيس ومسؤولي مؤسسة الدفاع المدني، الي الاهمية المتزايدة للدفاع المدني في مواجهة التهديدات المتجددة للاعداء مؤكدا ان الدفاع المدني يجب ان يكون واعيا وجادا بالكامل في مواجهة الاساليب المعقدة للهجوم المعادي، وان يتصرف بطريقة علمية ودقيقة وحديثة وشاملة ويتصدي لاي نفوذ واختراق.
وشدد سماحته علي ضرورة اهتمام المسؤولين في كاقة القطاعات باهمية الدفاع المدني وقال انه ان لم يتلمس مدراء البلاد اهمية هذه القضية وان لم يتطور الدفاع المدني بشكل ملائم، فان البلاد ستكون عرضة لتهديدات لا يمكن تعويض بعضها، لذلك يتعين علي مسؤولي القطاعات المختلفة في البلاد أكانت عسكرية ام مدنية، التعاون الكامل واللازم مع الدفاع المدني.
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الدفاع المدني يجب أن يكون علميا وجادا وشاملا في مواجهة الهجوم المعادي

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