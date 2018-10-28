قائد الثورة يستقبل مسؤولي مؤسسة الدفاع المدني

طهران/28 تشرين الأول/اكتوبر/ارنا – استقبل قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي اليوم الاحد رئيس ومسؤولي مؤسسة الدفاع المدني.
اعلن ذلك مكتب حفظ ونشر اعمال اية الله العظمي الخامنئي علي موقعه الالكتروني.وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.انتهي ** 1718
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