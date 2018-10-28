رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة يزور باكو

ووفقا لتقرير صادر عن ارنا اليوم الأحد من مركزالاعلام الدفاعي في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فإن اللواء محمد باقري، ومجموعة من كبار المسؤولين في القوات المسلحة سيتوجهون الي جمهورية أذربيجان قريبا.

في هذه الزيارة التي تستغرق يومين، وبناء علي دعوة من الفريق الركن 'ذاكر حسنوف'، وزير الدفاع الأذربيجاني، سيتم بحث سبل تطوير التعاون الدفاعي بين طهران و باكو والتعاون الحدودي المشترك ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية .

هذه الزيارة الأولي التي يقوم بها اللواء باقري إلي الجار الشمالي لبلادنا.

انتهي** 2344

