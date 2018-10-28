إعادة بناء أساسیة تجری فی ضریح الإمام الحسین (ع)

و أعلن مكتب مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الیوم الأحد، أن اللواء صفوی أعلن هذا فی صفحته الشخصیي وخلال زیارته للعتبات المقدسة فی العراق والمشاركة فی المسیرة الملیونیة لزیارة اربعین الأمام الحسین (ع).

وأكد اللواء صفوی: خلال هذه الرحلة، قمت بزیارة مقر لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة فی مرقد الأمام الحسین بن علی علیهما السلام، وأعادت بنائه من قبل مهندسین إیرانیین، فی الحقیقة ان ما یقوم به المهندسون الإیرانیون من أعمال قائمة علي الاصول الهندسیة فی حرم الأمام الحسین (ع) ستحقق انجازا یدوم لمدة 200 سنة أو اكثر، التصمیم والتنفیذ وغالبیة التكلفة تتم من قبل الشعب الإیرانی، أعتقد أن دماء شهداء الدفاع المقدس ودموع الشعب الإیرانی قد فتحت الطریق الي كربلاء ونأمل أن یفتح دم شهداء المدافعین عن مراقد أهل البیت علیهم السلام، الطریق إلي القدس، والجملة العرفانیة للإمام الخمینی (رض)، الذی قال إن طریق القدس یمر من كربلاء ستتحقق باذن الله تعالي.

ووصف زیارته الي العتبات المقدسة فی العراق بانها رحلة معنویة لتجدید العهد والمیثاق الروحی مع أهل بیت النبوة الاطهار (ع) وتعزیز روح الإیمان والاستعداد للتضحیة من أجل الدین والولایة وقیم الثورة الإسلامیة .

انتهي** 2344

