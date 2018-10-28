اللواء الصفوی:

إعادة بناء أساسیة تجری فی ضریح الإمام الحسین (ع)

طهران/ 28 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال المستشار الأعلي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء رحیم صفوی: فی الواقع، إن ما یقوم به المهندسون الإیرانیون من أعمال قائمة علي الاصول الهندسیة فی حرم الأمام الحسین (ع) ستحقق انجازا یدوم لمدة 200 سنة أو اكثر.

و أعلن مكتب مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة الیوم الأحد، أن اللواء صفوی أعلن هذا فی صفحته الشخصیي وخلال زیارته للعتبات المقدسة فی العراق والمشاركة فی المسیرة الملیونیة لزیارة اربعین الأمام الحسین (ع).
وأكد اللواء صفوی: خلال هذه الرحلة، قمت بزیارة مقر لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة فی مرقد الأمام الحسین بن علی علیهما السلام، وأعادت بنائه من قبل مهندسین إیرانیین، فی الحقیقة ان ما یقوم به المهندسون الإیرانیون من أعمال قائمة علي الاصول الهندسیة فی حرم الأمام الحسین (ع) ستحقق انجازا یدوم لمدة 200 سنة أو اكثر، التصمیم والتنفیذ وغالبیة التكلفة تتم من قبل الشعب الإیرانی، أعتقد أن دماء شهداء الدفاع المقدس ودموع الشعب الإیرانی قد فتحت الطریق الي كربلاء ونأمل أن یفتح دم شهداء المدافعین عن مراقد أهل البیت علیهم السلام، الطریق إلي القدس، والجملة العرفانیة للإمام الخمینی (رض)، الذی قال إن طریق القدس یمر من كربلاء ستتحقق باذن الله تعالي.
ووصف زیارته الي العتبات المقدسة فی العراق بانها رحلة معنویة لتجدید العهد والمیثاق الروحی مع أهل بیت النبوة الاطهار (ع) وتعزیز روح الإیمان والاستعداد للتضحیة من أجل الدین والولایة وقیم الثورة الإسلامیة .
انتهي** 2344



برچسب ها

سیاسی

اللواء صفوی

اعادة اعمار العتبات المقدسة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

إعادة بناء أساسیة تجری فی ضریح الإمام الحسین (ع)

معظم المشاهدات

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

أحدث الأخبار

الرياضة التقليدية تلتحق بالاتحاد الدولي للرياضات القتالية

مصدر مسؤول :

الرياضة التقليدية تلتحق بالاتحاد الدولي للرياضات القتالية

النفط الایرانی یعرض بقیمة 74,85 دولارا فی بورصة الطاقة

النفط الایرانی یعرض بقیمة 74,85 دولارا فی بورصة الطاقة

وفاة 10 زوار إیرانیین فی حوادث سیر داخل العراق

وفاة 10 زوار إیرانیین فی حوادث سیر داخل العراق

ندين الهوان والتطبيع العربي الرسمي ونُشيد بالمقاومة علي طريق إزالة الغدة السرطانية الصهيونية

تيار الوفاء البحريني :

ندين الهوان والتطبيع العربي الرسمي ونُشيد بالمقاومة علي طريق إزالة الغدة السرطانية الصهيونية

ميدل إيست آي: هكذا بني محمد بن سلمان شبكة أمنية حوله

ميدل إيست آي: هكذا بني محمد بن سلمان شبكة أمنية حوله

موضوعات مرتبط