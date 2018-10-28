ضبط 1،7 طن من المخدرات في سروان جنوب شرقي ايران

زاهدان/ 28 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أعلن قائد قوي الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران) عن ضبط طن و 764 كيلوغرام من المخدرات في عملية للشرطة استغرقت 12 ساعة بالقرب من مدينة سروان التابعة للمحافظة.

وأوضح العميد محمد قنبري اليوم الاحد حول هذه العملية، إن فرق الشرطة توجهت فورا، بعد وصول معلومات عن تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، الي المحطة الحدودية لمدينة سراوان وتمكنت من ضبط المخدرات و اعتقال اثنين من المهربين في هذه العمليات.
وأشار الي ضبط سيارة للمتهمين وطن و680 كيلو و400 غرام من الأفيون و53 كيلو و900 غرام من المورفين و19 كيلو و560 غرام من الحشيشة و8 كيلوات و200 غرام من الهيروئين و2 كيلو و 600 غرام من انواع المخدرات الاخري.
مدينة سراوان الحدودية تابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان وتقع علي بعد 347 كيلومترا جنوب شرقي زاهدان مركز المحافظة والي الجوار من باكستان.
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ضبط 1،7 طن من المخدرات في سروان جنوب شرقي ايران

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