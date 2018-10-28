روحاني يعين دج بسند و اسلامي وشريعتمداري ورحماني وزراء في الاقتصاد والطرق و التعاون والصناعة

وخاطب الرئيس روحاني في مراسيمه الموجهة الي الوزراء الاربعة ، قائلا انه نظرا الي المادتين الـ 87 و 133 من الدستور و منح مجلس الشوري الاسلامي الثقة لكم، يتم تعيينكم كوزراء الاقتصاد، و الطرق و بناء المدن والتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي والصناعة والمناجم والتجارة كي تستخدموا كافة الامكانيات و الصلاحيات المخولة لكم للمضي قدما نحو تحقيق برامج الحكومة و اولوياتها و ذلك من خلال اختياركم مدراء مؤهلين.

واعرب الرئيس روحاني عن امله بان يحقق الوزراء الاربعة النجاح في انجاز المهام المناطة اليهم المتمثلة في تحقيق الحرية و الامن و التقدم والخدمة للاسلام و الشعب الايراني العظيم.

يذكر ان مجلس الشوري الاسلامي ناقش امس السبت اهلية الوزراء الاربعة المقترحين من رئيس الجمهورية وحازوا علي ثقة النواب.

انتهي**1110** 1837

