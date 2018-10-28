228 الف زائر يتوجهون الي العراق عبر معبر جذابه حتي السبت

اهواز/28تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعلن مسؤول منفذ جذابه الحدودي إحسان نونجاد اليوم الأحد ان 228 الفاً و283 زائراً توجهوا من الأراضي الايرانية عبر هذا المعبر الي مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وذلك كإحصائية تم تسجيلها حتي نهاية أمس السبت.

وفي تصريح ل إرنا أحصي نونجاد عدد المتجهين الي العراق عبر معبر جذابه أمس السبت 12 الفاً و61 زائراً بعد قيامهم بالإجراءات القانونية ذات الصلة بدخول الاراضي العراقية.
وأشار نونجاد الي إحصائية بلغت 261 الف زائر دخلوا العراق عبر هذا المعبر الحدودي الايراني وعادوا منه، متوقعا ان تشهد الايام القادمة توافدا أكثر لهؤلاء الزوار.
وقال نونجاد: إنّ توافد الزوار عبر معبر جذابه الحدودي كان عادياً وسلساً رغم الظروف المناخية التي شهدتها الايام الاخيرة.
وكان اليوم الأحد ذروة دخول زوار أربعين الإمام الحسين(ع) الي العراق عبر معبر جذابه الذي يبعد عن مدينة أهواز 110 كيلومترات ويقع شمال غرب هذه المدينة.
كما انطلق باقي الزوار الايرانيين الي العتبات المقدسة في كربلاء والنجف عبر معبرين حدودين آخرَين هما معبرا مهران وشلمجه فضلاً عن مطار النجف الاشرف.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

فرهنگي

جذابه

زوار

إحسان نونجاد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

228 الف زائر يتوجهون الي العراق عبر معبر جذابه حتي السبت

معظم المشاهدات

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

امير عبد اللهيان: زيارة نتنياهو لعمان بعيدة كل البعد عن حكمة السلطان

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

الرئيس روحاني: لدينا جيران جيدون واصدقاء كثر

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

المرجع السيد محمد سعيد الحكيم يشارك الجموع المليونية بالسير لأداء زيارة الاربعين

أحدث الأخبار

ضبط 1،7 طن من المخدرات في سروان جنوب شرقي ايران

ضبط 1،7 طن من المخدرات في سروان جنوب شرقي ايران

شرطة الردع تمنع مرور الفي زائر إلي العراق لعدم حصولهم علي وثائق رسمية

شرطة الردع تمنع مرور الفي زائر إلي العراق لعدم حصولهم علي وثائق رسمية

روحاني يعين دج بسند و اسلامي وشريعتمداري ورحماني وزراء في الاقتصاد والطرق و التعاون والصناعة

روحاني يعين دج بسند و اسلامي وشريعتمداري ورحماني وزراء في الاقتصاد والطرق و التعاون والصناعة

228 الف زائر يتوجهون الي العراق عبر معبر جذابه حتي السبت

228 الف زائر يتوجهون الي العراق عبر معبر جذابه حتي السبت

تسعي الولايات المتحدة للسيطرة علي الشرق الأوسط

خبير عسكري سوري في محادثات مع ارنا:

تسعي الولايات المتحدة للسيطرة علي الشرق الأوسط

موضوعات مرتبط