228 الف زائر يتوجهون الي العراق عبر معبر جذابه حتي السبت

وفي تصريح ل إرنا أحصي نونجاد عدد المتجهين الي العراق عبر معبر جذابه أمس السبت 12 الفاً و61 زائراً بعد قيامهم بالإجراءات القانونية ذات الصلة بدخول الاراضي العراقية.

وأشار نونجاد الي إحصائية بلغت 261 الف زائر دخلوا العراق عبر هذا المعبر الحدودي الايراني وعادوا منه، متوقعا ان تشهد الايام القادمة توافدا أكثر لهؤلاء الزوار.

وقال نونجاد: إنّ توافد الزوار عبر معبر جذابه الحدودي كان عادياً وسلساً رغم الظروف المناخية التي شهدتها الايام الاخيرة.

وكان اليوم الأحد ذروة دخول زوار أربعين الإمام الحسين(ع) الي العراق عبر معبر جذابه الذي يبعد عن مدينة أهواز 110 كيلومترات ويقع شمال غرب هذه المدينة.

كما انطلق باقي الزوار الايرانيين الي العتبات المقدسة في كربلاء والنجف عبر معبرين حدودين آخرَين هما معبرا مهران وشلمجه فضلاً عن مطار النجف الاشرف.

انتهي** ع ج** 1718

