تسعي الولايات المتحدة للسيطرة علي الشرق الأوسط

وأضاف مقصود اليوم الأحد في مقابلة حصرية مع ارنا، إن واشنطن باستخدامها للقوات السورية الديمقراطية (الأكراد السوريين)، تسعي للحفاظ علي وجودها في المنطقة ، في إشارة إلي زيادة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

وقال إن وجود القوات الأمريكية في منطقة 'الفرات' في سوريا محفوف بمصادر النفط والمياه، وهي بالتالي تحاول زيادة وجودها العسكري في المنطقة الكردية.

وصرح الخبير العسكري السوري، بأن واشنطن تريد استفزاز دول تركيا والعراق وإيران في المنطقة بحجة دعم الأكراد في الشرق الأوسط حتي تتمكن من استخدام النزاعات لصالحها.

وفي إشارة إلي وجود التحالف الأمريكي تحت ذريعة محاربة إرهابيي داعش في سوريا، قال مقصود، إن التحالف الذي يتواجد بشكل غير قانوني في بلادنا يسعي فقط إلي دور مدمر ومثير للانقسام بين دول المنطقة.

وتابع: إن العامل الأكثر أهمية في وجود التحالف الدولي في سوريا هو دعم الجماعات الإرهابية، ومنها تنظيم داعش، وأحيانا القوي الديمقراطية، لمنع توحيد إيران وسوريا ولبنان وفلسطين، حتي تتمكن من خلال اثارة الخلافات، تمرير أهدافها الرامية الي دعم الكيان الصهيوني.

وأكد العميد المتقاعد في الجيش السوري، أن إيران وبحضور مستشاريها في العراق وسوريا، قد أصبحت مصدر قلق لاميركا، وتسعي إلي تحقيق توازن القوي مثل الجمهورية الإسلامية في هذه الدول.

وفي إشارة إلي التحول في القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا، قال: لقد غيرت واشنطن قواعدها بعد هزيمة الجماعات الإرهابية في بعض المناطق السورية ، وهي الآن تطور أيضا وجودا عسكريا عن طريق إنشاء قواعد أخري في المناطق الكردية في بلادنا .

وقال الخبير في القضايا الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة تحاول أيضا لعب دور في إعادة إعمار سوريا ، ولهذا السبب تسعي لاستقلال الأكراد.

وتابع إن التجربة أظهرت أن الولايات المتحدة سوف تتراجع في كل مرة تحت ضغط دولي وتترك المشهد وستتخلي بالتأكيد عن أكراد سوريا.

وأوضح الخبير العسكري السوري، إن وجود ائتلاف دولي بقيادة اميركا في سوريا ليس له فائدة لشعبنا، و افضي الي قتل المدنيين الأبرياء فقط.

وصرح إن الولايات المتحدة ليس لديها سياسة واحدة في سوريا والعراق، انها تسعي فقط لمصالحها الخاصة وتغير مواقفها وسياساتها في أي وقت.

وتابع: لقد شهد العالم كله سوء سلوك أمريكا في العراق وأفغانستان، والتي كانت تجربة سيئة لها ، بحيث قتل العديد من الأمريكيين في هذه الدول.

وتطرق الخبير العسكري السوري إلي السياسات الخاطئة لـ'دونالد ترامب' تجاه حلفائه، وقال ان سياسات واشنطن الحالية، كشفت بانها لاتنسجم مع مواقف الدول الاوروبية وفي صراع، وهذا يمثل فشلا لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

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