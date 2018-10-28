یستحیل علی الولایات المتحدة الأمریكیة إیقاف تصدیر النفط الایرانی

وخلال حفل اُقیم بمناسبة الیوم الوطنی للتأمین الصحی أضاف جهانغیری بأنّ ایران التی كانت خلال الأشهر الماضیة صدّرت 2.5 ملیون برمیل یومیا من النفط ، شهد مستوي تصدیرها الآن إنخفاضاً لم یتجاوز آلاف البرامیل.

وشدّد جهانغیری علی أنّ التصدیر النفطی الایرانی لن یقلّ عن ملیون برمیل یومیاً، لافتاً الی الكذبة التی روّج لها ساسة الولایات المتحدة علی مستوی الرأی العام الامریكی والعالمی والتی أكّدوا فیها علی استبدال النفط الایرانی بالنفط السعودی لمنع إرتفاع سعر البرمیل.

وصرّح النائب الأول لرئیس الجمهوریة بأنّ برمیل النفط الذی كان سعره لم یتجاوز سابقاً 30 دولارا بلغ الآن 80 دولارا وقال: إن كانت واشنطن تنجح فی إیقاف النفط الایرانی لكان سعر البرمیل یبلغ 100 دولار.

وأعرب جهانغیری عن إعتقاده بأنّ ایران قادرة علی أن تلبّی احتیاجاتها من عوائد تصدیر النفط عبر إكتفائها بتصدیر ملیون برمیل یومیا.

وأشار جهانغیری الی الرابع من نوفمبر موعد بدء الجولة الثانیة من الحظر الأمریكی علی البلاد واصفاً هذا الیوم بأنه بدء حظر ظالم یتعارض مع المعاییر الانسانیة والدولیة وینسف جمیع النجاحات التی تم حققتها سبع دول خلال جهود بذلتها طیلة 18 شهراً.

وقال جهانغیری ان الهدف الامریكی من هذا الإجراء هو ممارسة ضغوط علی الشعب الایرانی والتذرّع بكذبة استهداف الحكومة الایرانیة دون الشعب.

واضاف جهانغیری إنّ إحد المجالات المستهدفة فی هذا الحظر هو مجال العلاج والصحة حیث حاول الأمریكیون عبره منع دخول الدواء الی البلاد، فضلاً عن مساعیهم الرامیة الی منع إدخال المواد الغذائیة والسلع الاساسیة التی تمُتُّ بصلة مباشرة بالحقوق الإنسانیة.

كما لفت النائب الاول لرئیس الجمهوریة الی مساع بذلتها واشنطن لمنع التبادل المصرفی كان الهدف منه عرقلة دفع ایران مبالغ السلع الأساسیة التی تستوردها، علاوة علی مزاعم ساسة واشنطن بشان قیامهم بتصفیر عملیات تصدیر النفط الایرانی.

وأشاد جهانغیری بصمود الدول الاوروبیة حیال هذا النهج الامریكی و وقوفها الی جانب ایران فی موضوع الإتفاق النووی مضیفاً الیها جهود الصین وروسیا والهند، مستنكراً الضغط الممارس من جانب واشنطن بحق الشركات الراغبة فی التعاون مع ایران وتهدیدها بعقوبات.

وأشاد جهانغیری بالأجواء السائدة علی سوق العملة الصعبة المحلیة رافضاً الكذبة الأمریكیة القائمة علی تسلیم ایران 150 ملیار دولار بعد التوقیع علی الإتفاق النووی.

و وصف هذا المسؤول الایرانی الرفیع هذه النسبة الضئیلة من المبلغ الذی دُفعَ للشعب الایرانی بأنه حق من حقوقه التی لاسبیل فی النقاش حولها.

وصرّح جانغیری بأنّ ایران لدیها 100 ملیار دولار إحتیاطی من العملة الصعبة كما أنها مستمرة فی بیع النفط وعملیات النقل وشراء السلع وتوفیر الحجم الأكبر من حاجة البلد للدواء.

وأكّد النائب الاول لرئیس الجمهوریة علی تخصیص الحكومة 3.5 ملیار دولار لصالح توفیر الادویة منذ 21 مارس 2018 فضلاً عن تخصیصها 13 ملیار دولار لتوفیر السلع الأساسیة.

وأكّد جهانغیری علی عدم حدوث أیة مفاجأة بعد الرابع من نوفمبر (بدء الجولة الثانیة من الحظر الامریكی ضد البلاد) رغم عدّ الساسة الامریكیین الساعات لحلول هذا الیوم الذی خططت ایران بجدارة لمواجهته.

وثمّن جهانغیری الجهود والخدمات التی وفرتها ایران والعراق لزوار أربعین الإمام الحسین(ع).

انتهی** ع ج** 1837

