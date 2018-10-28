لتتابع الأمم المتحدة عملية إغتيال خاشقجي ومعاقبة الجناة

و قال محمد عظمي عبدالحميد، رئيس المؤسسة الإسلامية للمجلس الاستشاري الماليزي، ورئيس الأمانة العامة لمجلس علماء آسيا، في مقابلة مع ارنا اليوم الأحد، إن اغتيال صحفي سعودي هو عمل وحشي وبربري، وجري في القنصلية السعودية - المبني الذي من المفترض أن يكون مكانا أمنا.

وأضاف عبدالحميد، أن هذا القتل، يشكل عارا علي دولة إسلامية، و محاولة التغطية علي الوقائع لن تكون مجدية.

وصرح رئيس هذه المؤسسة الدينية المؤثرة في ماليزيا، بإن المملكة العربية السعودية لم تعد قادرة علي لوم الغضب العالمي الناتج عن هذه المؤامرة المخطط لها سلفا.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية يجب أن تكون مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن حقيقة الجريمة.

وقال إن جريمة القتل الوحشية هذه، عرضت للخطر مصداقية المملكة العربية السعودية كخادمة للحرمين الشريفين (المدينة المنورة ومكة المكرمة).

وصرح بإن بعض البلدان الإسلامية المرتبطة بسياسات السعودية المالية قد لزمت الصمت ازاء هذه الجريمة.

وقال رئيس هذه المؤسسة الدينية السياسية في ماليزيا، إن دولارات النفط السعودية تسود في بعض الدول الإسلامية ، وقد جعل هذا الاعتماد المالي العديد من هذه الدول يمتنع عن التعليق علي سياسات الرياض وأفعالها.

وتابع إن المملكة العربية السعودية يجب أن تتحمل عواقب أفعالها ، في ضوء ردود الفعل المحتملة التي طرحتها بعض الدول الغربية في هذا الصدد، وأن الرياض يجب أن تشعر أن العالم لا يمكن أن يسمح لهذا الاغتيال أن يذهب دون إجابة.

وأكد عزمي عبد الحميد علي دور الأمم المتحدة في هذا الصدد ، وقال إن المنظمة يجب أن تتخذ موقفا قويا ضد هذا العنف اللاانساني من قبل آل سعود علي أساس مبادئ حقوق الإنسان.

وكان جمال خاشقجي دخل في الثاني من تشرين الأول/ اكتوبر القنصلية السعودية في اسطنبول لتسجيل زواجه لكنه لم يخرج منها وقد اعترفت الحكومة السعودية بمقتله.

السلطات السعودية أكدت رسميا قبل أسبوع 'وفاة' خاشقجي جراء 'شجار واشتباك بالأيدي' وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا علي ذمة التحقيق فيما غيرت الرواية بعدها وقالت علي لسان وزير خارجيتها عادل الجبير إن خاشقجي قُتل في ”عملية سارت علي نحو خاطئ“ مما يتناقض مع ماقيل اولا.

انتهي** 2344

