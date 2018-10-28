رصید إیران یرتفع الي خمس ذهبیات فی منافسات الساندا ببطولة العالم للووشو بالصین

طهران/ 28 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - فاز أربعة ریاضیین إیرانیین بالمیدالیات الذهبیة فی منافسات الساندا ببطولة العالم للووشو فی الصین الیوم السبت وبهذا ارتفع رصید إیران الي خمس میدالیات ذهبیة.

وإطلقت النسخة التاسعة لكأس العالم للووشو صباح یوم أمس (السبت) باستضافة الصین وفی مدینة 'هانجیو'. وحصل حاملو المیدالیات فی بطولة العالم 2017 علي جواز الحضور فی منافسات الساندا ببطولة العالم.
ویضم المنتخب الإیرانی خمسة رجال وثلاث سیدات فی منافسات الساندا ببطولة العالم .
فی منافسات صباح هذا الیوم حازت 'الهة منصوریان' و 'فریناز نذیری' و 'محسن محمد سیفی' و 'میلاد عارفی مقام' علي المیدالیات الذهبیة لیصل عدد المیدالیات الذهبیة للمنتخب الإیرانی إلي خمسة میدالیات ذهبیة.
أمس، نالت 'شهربانو منصوریان' المیدالیة الذهبیة فی وزن 65 كیلوغراما فی منافسات الساندا للسیدات.
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رصید إیران یرتفع الي خمس ذهبیات فی منافسات الساندا ببطولة العالم للووشو بالصین

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