رصید إیران یرتفع الي خمس ذهبیات فی منافسات الساندا ببطولة العالم للووشو بالصین

وإطلقت النسخة التاسعة لكأس العالم للووشو صباح یوم أمس (السبت) باستضافة الصین وفی مدینة 'هانجیو'. وحصل حاملو المیدالیات فی بطولة العالم 2017 علي جواز الحضور فی منافسات الساندا ببطولة العالم.

ویضم المنتخب الإیرانی خمسة رجال وثلاث سیدات فی منافسات الساندا ببطولة العالم .

فی منافسات صباح هذا الیوم حازت 'الهة منصوریان' و 'فریناز نذیری' و 'محسن محمد سیفی' و 'میلاد عارفی مقام' علي المیدالیات الذهبیة لیصل عدد المیدالیات الذهبیة للمنتخب الإیرانی إلي خمسة میدالیات ذهبیة.

أمس، نالت 'شهربانو منصوریان' المیدالیة الذهبیة فی وزن 65 كیلوغراما فی منافسات الساندا للسیدات.

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