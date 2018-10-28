إیران والعراق یؤكدان علي تحسین خدمات الاتصالات فی زیارة الأربعین

و التقي علی ناصر الخویلدی بوزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الإیرانی محمد جواد اذری جهرمی والوفد المرافق له یوم أمس السبت فی مدینة النجف الاشرف.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان علي استمرار التعاون الفنی لتوفیر أفضل خدمات الاتصالات وتوفیر جمیع التسهیلات فی هذا المجال خلال موسم زیارة الأربعین.

كما تحدث الجانبان عن العلاقات الثنائیة بین إیران والعراق وتعمیق التعاون فی مجال الاتصالات والتكنولوجیا.

و شكر وزیر الاتصالات الإیرانی بدوره الحكومة والشعب العراقیین علي الخدمات المختلفة، بما فی ذلك الاتصالات التی یوفرها للزوار .

وأضاف: زیارتنا إلي النجف الأشرف، للتأكید علي استعداد وزارة الاتصالات للتعاون فی تبادل الخبرات فی مجالات الاتصالات والتكنولوجیا، ومشاركة الشركات الإیرانیة مع نظرائها العراقیین لتقدیم خدمات الاتصالات خلال زیارة أربعین الإمام الحسین (ع).

و بحث الخویلدی وجهرمی وضع الزوار ومتابعة احتیاجاتهم فی الاتصالات، وكذلك مستوي التزام شركات الاتصالات العراقیة والإیرانیة بتقدیم الخدمات لزوار الأربعین.

خدمات الاتصال المرغوبة خلال الزیارة الملیونیة فی اربعین الامام الحسین (ع) فی مجال خدمات الهاتف النقال والإنترنت، من اهتمامات الزوار والمسؤولین فی البلدین.

انتهي** 2344

