خاشقجي وأطفال اليمن .. لماذا لا يموت زعماء الغرب خجلاً؟!

ماكرون أكد انه لو كانت هناك من صلة لتلك الدعوات ، فيجب ان تكون بما يجري في اليمن ، وهو ما فسره البعض بوخزة ضمير يعيشها ماكرون أخذت تؤرق ، بسبب ما يجري في اليمن منذ اربع سنوات ، حيث استخدم فيه حتي الطعام كسلاح ، وبابشع صوره ، لتجويع الشعب اليمني ، الذي مزقت الصواريخ والقنابل ، اجساد اطفاله ، التي غدت اشبه بالهياكل العظمية من الجوع والمرض.

حكاية وخز الضمير التي يعيشها ماكرون ، لا مكان لها في حياة زعماء الغرب ومن بينهم ماكرون ، فالرجل عندما رفض ربط بيع صفقات الاسلحة للسعودية بجريمة قتل خاشقجي ، لم ينطلق من مباديء اخلاقية ، بل من رؤية براغماتية عارية من اي مباديء او اخلاق ، فالغرب سيكون مضطرا ، في حال الربط بين القضيتين ، ان يتخذ موقفا سريعا ، من هذه الصفقات ،تحت ضغط جريمة خاشقجي ، الامر الذي يعني حرمان هذا الغرب من مليارات الدولارات ، ومثلها من الاستثمارات.

اما في حال ربط صفقات الاسلحة بالحرب علي اليمن ، كما يريد ماكرون ، عندها لن يجد الغرب نفسه مضطرا ، تحت ضغط مقتل الالاف من اطفال اليمن الفقراء الجائعين ، ان يحظر بيع الاسلحة للسعودية ، حتي وان تم التطرق الي هذا الموضوع في اروقة ودهاليز اصحاب القرار في الغرب ، فانه لن يتم اتخاذ اي قرار في هذا الشان علي المدي المنظور.

كان الاجدر بماكارون وميركل وتريزا ماي ، ان يخجلوا من انفسهم ومن شعوبهم ومن الراي العام العالمي ومن التاريخ ، ان يثيروا قضية حظر بيع السلاح للسعودية ، علي خلفية مقتل خاشقجي ، بينما ، كانوا ومازالوا هم ، من اهم اسباب استمرار الحرب الظالمة ضد اطفال ونساء وشيوخ اليمن ، منذ اربع سنوات ، من خلال مدهم السعودية ، باحدث وافتك الاسلحة ، وحتي تلك المحرمة منها ، في عدوانها علي لشعب اليمني ، والذي اسفر عن تشريد وتجويع الملايين ، ومقتل عشرت الالاف من المدنيين ، اغلبهم من الاطفال ، وفقا لتقارير المنظمات الدولية.

لا يمكن لصاحب ضمير حي ، مهما ادعي الجلد والتحمل والقوة ،ان يواصل النظر حتي لدقيقة واحدة ، الي صور الاطفال اليمنيين وهم يتضورون جوعا ، حتي ان منهم من لفظ انفاسه امام الكاميرات ، فلهذه الصور وقعا علي الناظر ، تشعره بحجم الحقارة والنذالة والخسة التي وصل اليها زعماء الغرب المنافقين ، الذين يدعون كذبا ، ان ضمائرهم حية ولا تتحمل هدر دم انسان واحد قُتل غدرا ، بينما ضمائر تغط في نوم عميق منذ اربع سنوات ، في وسط بحار من دماء مئات الالاف من ابناء الشعب اليمني الابي.

*شفقنا

انتهي**س.ر

