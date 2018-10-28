انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

كربلاء / 28 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
عقد في مدينة كربلاء امس السبت المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء تكريما لذكري الشهداء الزوار، بحضور الملحق الثقافي في السفارة الايرانية ببغداد حجة الاسلام غلام رضا اباذري.

ويهدف المؤتمر لتكريم ذكري الشهداء الزوار الايرانيين والعراقيين ومن الدول الاخري الذين استشهدوا خلال زيارتهم للعتبات المقدسة في عمليات ارهابية قامت بها الزمر الارهابية التكفيرية اذناب الاستكبار العالمي.
وفي مستهل المؤتمر تحدث مسؤول لواء النهضة في كربلاء الشيخ سعيد الطائي عن نهج الشهادة، وتطرق الي تضحيات فصائل المقاومة العراقية ضد الجماعات الارهابية التكفيرية .
وصرح بانه فضلا عن تضحيات فصائل المقاومة هذه فان عددا كبيرا من الشهداء العراقيين سقطوا في العمليات الارهابية ما يدل علي وحشية الاستكبار واذنابه.
وفي ختام المراسم تم منح هدايا تقديرية لاسر شهداء العمليات الارهابية في العراق.
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سياسي

مؤتمر شهداء طريق كربلاء

حجت الاسلام اباذري

الشيخ سعيد الطائي

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انعقاد المؤتمر الدولي لشهداء طريق كربلاء

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