برسبولیس وسایبا یتعادلان فی الدوری الایرانی الممتاز

تقدم برسبولیس بهدف جمیل جاء بتوقیع لاعب وسطه كمال كامیابی نیا فی الدقیقة 14 من المباراة.

وكاد برسبولیس ان یعزز رصیده فی الدقیقة 81 الا ان الحظ لم یحالف مهاجمه النیجیری غادوین منشا الذی سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء تصدي لها حارس سایبا محمد حسین منادی وابعادها الي الخارج بعد ان ارتطمت بالعارضة.

وانتهي تقدم برسبولیس عند الدقیقة 87 اذ سجل محمد رضا سلیمانی هدف التعادل لسایبا حینما سدد كرة راسیة تصدي لها الحارس بیرانوند لكنها دخلت المرمي بعد ارتطامها بالعارضة.

وبهذه النتیجة ارتفع رصید برسبولیس الي 17 نقطة من 9 مباریات فی المركز الثالث فیما ارتفع رصید سایبا الي 15 نقطة فی المركز السادس.

ویحتل بدیدة مشهد صدارة الدوری الایرانی الممتاز برصید 23 نقطة یلیه سباهان اصفهان برصید 22 نقطة فی ختام المرحلة العاشرة.

ومن اهم مباریات هذه المرحلة تلك التی جرت یوم امس الجمعة والتی تغلب فیها سباهان علي مضیفه استقلال طهران 1-0 فی استاد 'ازادی' بطهران.

انتهي ** 2342

