مجلس الشوري الاسلامی یمنح الثقة للوزراء الاربعة المقترحین

وقد حضر الرئیس الایرانی حسن روحانی اجتماع مجلس الشوري الاسلامی الیوم لمناقشة أهلیة المقترحین لتسلم حقائب 'الطرق وبناء المدن' و'الاقتصاد والمالیة' و'التعاون والعمل والرفاه الاجتماعی' و'الصناعة والمناجم والتجارة'.

وكان روحانی قد قدم رسالة الي المجلس رشح فیها محمد اسلامی لتسلم وزارة الطرق وبناء المدن وفرهاد دج بسند لوزارة الاقتصاد والمالیة ومحمد شریعتمداری لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعی ورضا رحمانی لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

واحرز رضا رحمانی 203 اصوات فیما حاز كل من دج بسند 200 صوت وشریعتمداری 196 صوتا و محمد اسلامی 151 صوتا لیتولوا وزارات الصناعة والاقتصاد والعمل والسكن علي التوالی.

انتهی**س.ر

