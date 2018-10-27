بوتين: لا يمكن حل الأزمة السورية من دون إيران

وقال في ختام قمة اسطنبول حول سوريا : 'ينبغي علينا، بالتأكيد، إجراء مشاورات كاملة مع كل من الحكومة السورية وشركائنا في إيران، لأنه من دون مشاركتها لن تحل المشكلة بفعالية، علما أن إيران أحد ضامني وقف إطلاق النار وإقامة مناطق منزوعة السلاح والعملية السلمية في سوريا'.

واضاف أن موسكو تحتفظ لنفسها بحق مساعدة دمشق في القضاء علي أي بؤرة إرهابية في إدلب إذا استمرت هجمات المسلحين من هناك.

وأكد بوتين، في كلمة ألقاها في ختام القمة، أن المجتمعين 'قاموا بعمل جدي بهدف تنسيق نهجها في المسائل المبدئية المتعلقة بالتسوية السورية'، مؤكدا أن البيان الختامي المعتمد نتيجة مباحثات القمة يعكس سعي الدول الأربع إلي توسيع التعاون خدمة لمصلحة تطبيع الوضع في سوريا وإطلاق حوار داخلي سوري فعال وإجراء إصلاحات لازمة.

وأكد أن جميع الأطراف المشاركة في القمة تؤيد ضرورة الحفاظ علي سيادة ووحدة أراضي سوريا وتحقيق الاستقرار علي الأمد الطويل بوسائل سياسية - دبلوماسية لا غيرها .

انتهي**س.ر

