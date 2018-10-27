السفير الإيراني في يريفان يدعو إلي التعريف بالتكنولوجيا الإيرانية

وأكد سجادي في كلمة القاها في جمع النخب الايرانيين في ملتقي ارمينيا للعلوم والتكنولوجيا ، اكد اهمية تصنيف المعلومات وسرعة نقلها وتقييم المخاطبين واستخدام الوسائل التعليمية المساعدة وتحضير نشرات تسويقية للتعريف بالمنتجات للحيلولة دون اي استغلال محتمل من قبل الآخرين .

ووصف السفير إلايراني النخب الإيرانية الشابة بانها مبعث فخر الثورة وإيران الإسلامية وقال ان العلماء الإيرانيين حققوا الكثير من الابتكارات والاختراعات في مختلف المجالات رغم العقوبات الأمريكية الجائرة ضد الشعب الإيراني.

واعتبر سجادي إلغاء التأشيرات بين البلدين بانه خطوة مهمة وقال انها وفرت مجالًا مناسبًا للأنشطة الإيرانية في مختلف المجالات بما في ذلك التجارية والتصدير والإستيراد في أرمينيا ومنطقة أوراسيا وانها تساهم في اطلاع دول المنطقة وايران علي ثقافة وحضارة احدهما الاخر.

بدوره أشار هوانس هوانسيان مساعد وزير العلوم والتعليم الارميني في الملتقي الي العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين إيران وأرمينيا داعيا النخب الإيرانية الشابة إلي زيارة مراكز التقنيات الحديثة في أرمينيا وتبادل الخبرات والمعلومات مع النخب الأرمينية.

انتهي**ح ح**س.ر

