خلال بطولة كأس العالم للووشو؛

الرياضية الإيرانية شهربانو منصوريان تخطف الذهبية

طهران/27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- حازت الرياضية الإيرانية 'شهربانو منصوريان' في الدورة التاسعة لبطولة كأس العالم للووشو في فرع السانشو علي ذهبية هذه المنافسات كما تمكن ثلاثة رياضيين إيرانيين من هزيمة منافسيهم في إطار المنافسات ذاتها.

وبدأت صباح اليوم السبت، هذه الدورة من بطولة كأس العالم لمنافسات السانشو في مدينة هانغشو الصينية علي ان تختتم أعمالها مساء غد الأحد.
وتتكون القافلة الرياضية الإيرانية الي هذه الدورة من المسابقات من خمسة رياضيين وثلاث رياضيات.
وتمكنت الرياضية الإيرانية شهربانو في الوزن 65 كلغم من التفوق علي منافستها الجزائرية 'عطية لويزا' وبعد ذلك تمكنت من الحاق هزيمة بمنافستها الثانية من الهند 'دوي كيشام' لكي تهدي إيران أول ذهبية لهذه الدورة من المنافسات.
كما تمكن الرياضي الإيراني في الوزن تحت الـ70 كلغم 'محسن محمد سيفي' من الفوز علي منافسه الجزائري 'عبد الهادي بوعبيد' خلال شوطين متتاليين.
وتمكن الرياضي الإيراني 'معين تقوي' في الوزن تحت الـ85 كغم الحائز علي ذهبية بطولة كأس العالم للعام 2017 من هزيمة منافسه الفرنسي باقتدار تام.
وفي الوزن تحت 90 كلغم تمكن 'ميلاد عارفي مقام' بطل كأس العالم للعام 2017 خلال مواجهته الأولي من هزيمة 'راجيندر سينغ' من الهند في شوطين متتاليين.
إنتهي**أ م د**س.ر



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الووشو

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الرياضية الإيرانية شهربانو منصوريان تخطف الذهبية

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