اردوغان: سنبلغ ايران نتائج اجتماع اسطنبول

وانطلقت في مدينة إسطنبول التركية، السبت، أعمال القمة الرباعية حول سوريا، بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وعقدت القمة بمشاركة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن قمة إسطنبول الرباعية، كانت مثمرة وتناولت سبل الحل السياسي في سوريا جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تلي القمة الرباعية حول سوريا .

وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن تحمل قرارات قمة اسطنبول الخير للشعب السوري.

وأشار الرئيس التركي إلي أن هدفهم تحقيق وقف اطلاق نار تام في سوريا وترسيخه ووقف نزيف الدماء بأسرع وقت.

ولفت أردوغان أنه بحث مع زعماء الدول الثلاث، سبل الوصول إلي حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال: 'أجرينا مباحثات مثمرة في أجواء ودية خلال القمة، ورأينا أنه بمشاركة ألمانيا وفرنسا بإمكاننا تعزيز التعاضد الذي حققناه في أستانة'.

وأشار إلي تفاهم الدول الأربع علي وجوب استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وفيما يتعلق بمكافحة تركيا للتنظيمات الإرهابية، أكد الرئيس التركي أن بلاده لن تسمح للمجموعات الإرهابية بتعزيز وجودها قرب حدودها أو في أي منطقة بسوريا.

واضاف أردوغان أن الزعماء اتفقوا خلال قمة إسطنبول حول سوريا علي زيادة التعاون سواء بين الدول الأربع أو علي صعيد المجتمع الدولي.

وأوضح أن زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا دعوا في قمتهم للانتهاء من تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا بأسرع وقت.

وأضاف أن الزعماء بحثوا أيضا في قمتهم عودة اللاجئين السوريين إلي بلادهم.

انتهي**س.ر

