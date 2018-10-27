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ایران وكازاخستان تتفقان علي تعزیز التعاون الثنائی فی مجال النقل البری

طهران / 27 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن مدیر عام شؤون الترانزیت فی مؤسسة الطرق والنقل البری الایرانیة 'رضا نفیسی'، التوصل الي اتفاق مع كازاخستان ینصّ علي التعاون الثنائی فی مجال الترانزیت والنقل البری لیبلغ عدد رحلات شاحنات النقل بین البلدین اعتبارا من العام القادم، الي 1000 شاحنة.

وقال نفیسی الیوم السبت، ان الجانب الكازاخی اعلن، خلال المباحثات، استعداده للمشاركة فی اجتماع مشترك بهدف مناقشة التعاون الثنائی فی مجال النقل بین میناء 'انزلی' او 'امیر اباد' (شمال ایران) ومیناء 'اكتاو' فی جمهوریة كازاخستان.
واشار المسؤول فی وزارة الطرق الایرانیة، الي ان الطرف الكازاخی طرح خلال اللّقاء، المزاعم بشان 'الرسوم الباهظة' المفروضة من جانب ایران علي اسطول النقل البری لهذا البلد؛ مبینا انه عقب تقدیم الایضاحات اللازمة من جانب الوفد الایرانی وازالة سوء الفهم فی هذا الخصوص تبیّن ان الرسوم المحددة للاسطول الكازاخی مطابقة للقانون وهی اقل بكثیر من المبالغ المعلنة فی هذا الخصوص.
وتابع نفیسی، انه تم خلال الاجتماع ابلاغ المسؤولین الكازاخیین بان طریق ایران – تركیا البری من اقصر الطرق واقلها كلفة مقارنة بسائر الطرق البریة.
كما نوه الي اتفاق الطرفین علي عقد لقاء مشترك خلال الاشهر القادمة یضم مسؤولین فی مؤسسة الطرق والنقل البری وایضا مؤسسة الموانئ والملاحة البحریة الایرانیتین، ومسؤولین من جمهوریة كازاخستان لبحث التعاون الثنائی فی مجال الترانزیت وتعزیز البني التحتیة ذات الصلة.
واكد المسؤول فی وزارة الطرق واعمار المدن الایرانیة، ان تطویر الطرق البریة المسخدمة فی مجال الترانزیت یسهم فی النهوض بمستوي قدرات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لاتخاذ القرارات مع دول الجوار.
علما ان حجم التبادل التجاری بین ایران وكازاخستان یبلغ حالیا 400 ملیون دولار سنویا، ویبذل الجانبان جهدهما لتعزیز التعاون الثنائی وصولا الي حجم الملیاری دولار فی هذا الاطار.
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ایران وكازاخستان تتفقان علي تعزیز التعاون الثنائی فی مجال النقل البری

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