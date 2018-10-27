مديرعام وكالة ارنا: ايران ترغب في توثيق التعاون الثقافي مع آذربيجان

واضاف هاشمي اليوم السبت خلال هذا اللقاء الذي جري في مبني معهد العلوم في آذربيجان اضاف ان للشخصيات العلمية و العلاقات الثقافية دور مهم في تقرير مصير الدول.

واكد علي ضرورة اقامة تعاون بين المراكز العلمية و الجامعية في ايران و آذربيجان واضاف اننا حققنا نتائج جيدة علي صعيد تبادل الطلبة الا ان تبادل الاساتذة لا زال بحاجة الي مزيد من العمل من كلا البلدين.

وتابع قائلا ان ايران وآذربيجان تمران بمرحلة مصيرية لذلك فان كيفية تعاطيهما في هذه المرحلة تحظي باهمية.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد ضرورة صيانة العلاقات الثنائية لان هناك البعض قد يضمر الشر و يحاول النيل منها.

وفيما اشار الي التقلبات التي يمر بها العالم قال ان الشخصيات العلمية قادرة علي الاضطلاع بدور تاريخي ولدي ايران و اذربيجان علماء قادرون ان يعطوا زخما لوتيرة التنمية في البلدين وهذا يتحقق عبر توثيق التعاون و تمتين اواصر العلاقات.

وفي جانب اخر من تصريحاته نوه هاشمي الي دور النفط في اقتصاد اذربيجان و اضاف في ايران هناك عشر الجامعات تنشط في مجال النفط و التكنولوجيا الحديثة وهناك واحات تقنية ومدن للابحاث لذلك نحن قادرون علي نقل خبراتنا إلي اذربيجان.

واستطرد بالقول انه اضافة الي ذلك فان وسائل الاعلام الايرانية و الروسية تقيمان اجتماعات مشتركة كما هناك تعاون وثيق بين ارنا و وكالة اذرتاج الاذربيجانية.

من جانبه اعرب علي زاده عن رغبته في تمتين التعاون مع المؤسسات العلمية في ايران مقترحا بذلك توقيع اتفاقيات لتحقيق هذا الهدف.

واضاف ان التوقيع علي النظام القانوني لبحر قزوين فسح المجال امام تعاون الدول المتشاطئة في مختلف المجالات العلمية و البحثية.

بدوره قدم رئيس مؤسسة اكو الثقافية ' شرحا حول انشطة هذه الموسسة في طهران و اضاف ان هذه المؤسسة تضم في عضويتها عشر دول بما فيها ايران و اذربيجان و انها تنشط في مختلف المجالات الثقافية بما فيها الفن و الادب و الرياضة و السياحة.

يذكر ان هاشمي وصل الاربعاء الماضي الي باكو للمشاركة في الدورة السادسة للمنتدي الانساني الذي بدأ اعماله امس الجمعة.

انتهي**1110**س.ر

