رئيس شرطة الطرق يعلن عن بدء عودة زوار الأربعين الي البلاد

إيلام/27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن رئيس شرطة الطرق التابع لقوي الأمن الداخلي العميد 'تقي مهري'عن بدء عودة زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الي البلاد .

وأضاف العميد مهري اليوم السبت في تصريح للمراسلين، ان قوي شرطة الطرق مستعدة تماما لعودة زوار الأربعين وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في محافظات خوزستان وإيلام ولرستان والمحافظة المركزية وهمدان وكرمانشاه لهذا الغرض.
وفيما يخص حوادث السير المرتبطة بزيارة الأربعين، أكد أن الإحصائيات تشير الي انخفاض الوفيات والاصابات جراء حوادث السير منذ 23 أكتوبر الحالي لحد الآن.
وبالنسبة الي عودة الزوار عبر حدود مهران قال انه تم التنسيق لنقل الزوار العائدين من زيارة الأربعين الي مواقف السيارات وموقف السيارات الخاصة بمجموعة من حافلات النقل الداخلي.
إنتهي**أ م د**س.ر



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رئيس شرطة الطرق يعلن عن بدء عودة زوار الأربعين الي البلاد

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