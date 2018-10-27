محلل هندي: مقتل خاشقجي يجسد سلوك النظام السعودي مع منتقديه

وفي حديث لمراسل ارنا قال رئيس مؤسسة أوبزرفر البحثية (Observer Research Foundation-ORF)- فرع كلكته إن الصحافي جمال خاشقجي الذي كان محسوبا في وقت ما علي الاسرة الحاكمة اضطر في نهاية المطاف إلي دفع ثمن معارضته مع الرياض والملفت أنه قتل بشكل وحشي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول وذلك علي يد عناصر سعودية'.

وقال ان الإعلام الغربي اتهم المملكة العربية السعودية بتخطيط وتنفيذ مخطط قتل خاشقجي، والأسوء ما في الحادث انه تم العثور علي أجزاء من جثة قاشقجي في فناء منزل القنصل السعودي العام محمد العتيبي.

وأشار 'راجيف' إلي أن السياسيين الغربيين أدانوا هذه الجريمة علي الفور، قائلا إن رئيسة الوزراء البريطانية 'تيريزا ماي' وصفت هذا التقرير بأنه مؤسف للغاية.

وأكد هذا المحلل الاستراتيجي أن كل هذه المواقف والتقارير الإعلامية تشير إلي فقدان السعودية مصداقيتها في المجتمع الدولي بعد وقوع هذه الجريمة الشنعاء.

وأضاف راجيف أن 'قتل جمال خاشقجي لم يكن له أبعاد عالمية فحسب بل أحدث حربًا جديدة داخل السعودية تم علي اثرها اعتقال 18 شخصًا تورطوا بشكل واخر في الحادث.

وواصل رئيس مؤسسة أوبزرفر البحثية حديثه حول قضية خاشقجي متسائلا عما سيحدث بعد هذا الجدل الكبير في السعودية؟ قائلا إن قتل خاشقجي سيؤدي إلي حمام دم داخل التيار السياسي السعودي وسيزيد من حدة الاختلافات بين الملك وولي العهد، فهذه الجريمة شوهت صورة المملكة بين أصدقائها وحلفائها.

وشدد بالقول 'لاشك ان السعودية تجاوزت الخطوط الحمراء ورسالة هذه القصة واضحة وهي 'كما تزرع تحصد'.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد اعلن في وقت سابق إن خاشقجي أصبح ضحية خطة قتل سياسية مدبرة قام بها عملاء المخابرات السعودية.

وكانت السلطات السعودية أكدت رسميا قبل أسبوع 'وفاة' خاشقجي جراء 'شجار واشتباك بالأيدي' وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا علي ذمة التحقيق فيما غيرت الرواية بعدها وقالت علي لسان وزير خارجيتها عادل الجبير إن خاشقجي قُتل في ”عملية سارت علي نحو خاطئ“ مما يتناقض مع ماقيل اولا.

انتهي**ح ح**س.ر

