غدا.. البدء فی تنفیذ مشروع بیع الخام الایرانی فی بورصة الطاقة

طهران / 27 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – سیبدأ غدا الاحد (28 اكتوبر 2018) العمل فی مشروع بیع النفط الخام الایرانی بواقع ملیون برمیل یومیا لدي بورصة الطاقة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

ویستمر العمل بهذا المشروع لغایة 4 نوفمبر القادم؛ علي ان تقوم الحكومة بتقییم المشروع وحسم رأیها فی هذا الخصوص.
وفی سیاق متصل اعلنت بورصة الطاقة الایرانیة فی بیان صدر عنها الیوم، عن اسماء البنوك المتعمدة لدي شركة النفط الوطنیة لاصدار الاعتمادات المصرفیة وفقا للعملة الوطنیة، وبما یشمل بنوك باساركاد، وتجارت، وتوسعة صادرات، وسبه، وصادرات، وملت وملی وایضا بنك بارسیان.
واكدت الجهات القائمة علي مشروع بیع الخام فی البورصة (الوطنیة) للطاقة، ان الهدف من تنفیذ هذا المشروع یكمن فی زیادة اسالیب صادرات النفط وتعزیز دور القطاع فی هذا المجال.
وسبق لهذا المشروع ان طُرح لاكثر من مرة خلال الاعوام الماضیة دون ان یدخل حیز التنفیذ؛ لكنه بالتالی لقی دعم الحكومة، خلال شهر یولیو الماضی، واصبح جاهزا للتنفیذ اعتبارا من یوم غد الاحد.
وفی سیاق متصل صرح مساعد وزیر النفط الایرانی 'علي كاردر' لمراسل 'ارنا'، قائلا ان الشركات الاجنبیة ایضا بإمكانها المشاركة فی شراء شحنات الخام الایرانی من بورصة الطاقة.
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غدا.. البدء فی تنفیذ مشروع بیع الخام الایرانی فی بورصة الطاقة

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