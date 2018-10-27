انتهاء عمليات نقل 8 رافعات ثقيلة في ميناء الشهيد رجائي

بندرعباس/27 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن مساعد الشؤون الهندسية والتنمية البنيوية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية 'محمدرضا اللهيار'، عن نجاح عمليات نقل 8 رافعات ثقيلة يفوق وزن كل واحدة منها الالف و 750 طنا في ميناء الشهيد رجائي بتعاون متخصصين ومهندسين إيرانيين واجانب.

وأضاف اللهيار اليوم السبت في تصريح للمراسلين، ان هذه الرافعات الثقيلة كانت قد استخدمت قبل 10 سنوات في الضلع الجنوبي للمرسي الثاني لشحن الحاويات في ميناء الشهيد رجائي وبعد ذلك تقرر نقلها الي الضلع الشرقي من هذا الميناء بهدف توظيف الطاقات المتوفرة في هذا الجانب من الميناء .
وتابع انه بذلك ستتوفر إمكانية إستثمار هذا الجانب من الميناء بصورة جيدة بناء علي العقود المبرمة بين منظمة الموانئ وشركات القطاع الخاص المعنية.
وبعد دخول 12 رافعة ثقيلة ( Gantry crane ) جديدة الي ميناء الشهيد رجائي، باتت عمليات تركيبها في مراحلها النهائية وتقرر تركيب هذه الأجهزة الثقيلة في الضلعين الجنوبي والغربي من المرسي الثاني لشحن وتفريغ حاويات السلع في ميناء الشهيد رجائي.
علما بأن ميناء الشهيد رجائي يشكل بوابة ذهبية لإقتصاد إيران، يتم من خلاله تصدير وإستيراد 53 بالمئة من السلع واجراء 70 بالمئة من عمليات الترانزيت وتفريغ وشحن حوالي 85 بالمئة من السلع المحمولة بالحاويات .
إنتهي**أ م د**س.ر



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انتهاء عمليات نقل 8 رافعات ثقيلة في ميناء الشهيد رجائي

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