اكثر من مليون ونصف الميلون زائر اجنبي دخلوا الاراضي العراقية

جاءت تصريحات المسؤول العراقي هذه، في القوت الذي كان مدير عام الشؤون الحدودية بوزارة الداخلية الايرانية 'شهريار حيدري'، اعلن اليوم السبت عن مراجعة مليون و800 الف زائر ايراني حتي اليوم لاستصدار تاشيرات الدخول الي العراق.

واوضح حيدري ان القسم الاكبر من هذا العدد غادر الحدود المشتركة بين ايران والعراق وصولا الي كربلاء المقدسة.

ولفت الي ان 61 بالمئة من هؤلاء الزوار استخدموا منفذ مهران الحدودي (غرب) فيما توجه الباقون الي معبري شلمجة وجذابة الحدوديين (جنوب غرب) لدخول الاراضي العراقية.

وحسب الاحصائيات ذات الصلة، فقد بلغ عدد زوار الاربعين خلال العام الماضي من المواطنين العراقيين وجنسيات اجنبية اخري باستثناء الايرانيين 14 مليون زائر، فيما سجل الايرانيون اكبر عدد بين سائر الزوار الاجانب؛ حيث توجه خلال العام الماضي مليونان و350 الف زائر من الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في هذه المراسم العظيمة.

انتهي ** ح ع

